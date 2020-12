Hospizdienst sucht Trauerbegleiter

Delmenhorst Ehrenamtliche Trauerbegleitende als Unterstützung für seine vielfältigen Angebote in der Trauerarbeit sucht der Hospizdienst Delmenhorst. Interessenten sollten über viel Empathie, Geduld und Mut zur Klarheit verfügen, der Hospizdienst unterstützt sie mit Wissen und Weiterbildungen, heißt es in einer Mitteilung. Interessenten können sich unter Telefon Telefon 0 42 21/123 16 88 melden. Der Hospizdienst möchte in Zukunft auch Unterstützung von Sternenkinder-Angehörigen, Hinterbliebenen von Suizidopfern, eine Gruppe für jung Verwitwete sowie eine Gruppe speziell nur für Männer anbieten, heißt es weiter.