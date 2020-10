Hundertster Weg ab Montag gesperrt

Delmenhorst Aufgrund von Asphaltierungsarbeiten ist der Hundertste Weg in Delmenhorst von Montag, 12. Oktober, bis voraussichtlich Mittwoch, 14. Oktober, zwischen der Brahmsstraße und der Mozartstraße für Kraftfahrzeuge voll gesperrt, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Parallel werden in diesem Zeitraum noch einige Schachtdeckel saniert. Fußgänger und Radfahrer können den gesperrten Bereich weiterhin passieren. Witterungsbedingt kann es zu Verzögerungen im Ablauf kommen.