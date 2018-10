Delmenhorst Gefahr im Verzug – und keiner schaut hin: Behörden kontrollieren in Delmenhorst nur selten, ob Arbeitsschutzvorschriften eingehalten werden. Das kritisiert die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau). In Niedersachsen standen rund 200 000 Betrieben zuletzt lediglich 638 Arbeitsinspekteure bei der Gewerbeaufsicht gegenüber. Das geht aus einer aktuellen Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen hervor.

„Firmen müssen praktisch nur alle paar Jahre mit einer Kontrolle rechnen – wenn überhaupt. Allein in Delmenhorst haben wir mehr als 1500 Betriebe“, sagt die IG-Bau-Bezirksvorsitzende Inge Bogatzki. Angesichts dieser Zahlen überrasche es kaum, wenn es mancher mit der Arbeitssicherheit nicht so genau nehme, so die Gewerkschafterin.

Doch gerade auf dem Bau könnte das fatale Folgen haben. Nach Angaben der Gesetzlichen Unfallversicherung kam es auf niedersächsischen Baustellen im vergangenen Jahr zu rund 12 900 Arbeitsunfällen – fünf von ihnen endeten tödlich. Mit dem aktuellen Bau-Boom könnte das Unfallrisiko noch steigen, warnt die IG Bau. „Volle Auftragsbücher und das Arbeiten unter Zeitdruck führen allzu oft dazu, dass auf Schutzmaßnahmen verzichtet wird“, so Bogatzki.

Immer wieder beobachte sie, wie Bauarbeiter ungesichert auf Gerüsten balancierten. Fehlender Sicherheitsabstand zu Baggern und Kränen erhöhe die Unfallgefahr ebenfalls. „Dabei ist der Arbeitgeber verpflichtet, für den Schutz seiner Beschäftigten zu sorgen. Tut er das nicht, macht er sich strafbar“, betont Bogatzki. Viele Baufirmen hielten sich nur dann an das Gesetz, wenn sie mit Konsequenzen rechnen müssten.