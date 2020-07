IG Bau sieht Gefahr für Baubranche

Delmenhorst Der Mangel an Fachkräften könnte für Baufirmen in Delmenhorst in den nächsten Jahren zu einem ernsten Problem werden. Davor warnt die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) in einer Pressemitteilung und verweist auf eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Danach gebe es in den Bauberufen immer größere Schwierigkeiten, Personal für offene Stellen zu finden. Im vergangenen Jahr blieben in Delmenhorst 19 Stellen in der Branche länger als 90 Tage unbesetzt. Um ihre vielen Aufträge zu bewältigen, müssten die Firmen jetzt in die Fachleute von morgen investieren, betont Inge Bogatzki, Bezirksvorsitzende der IG Bau Land Bremen und umzu. Die Branche müsse auch deutlich attraktiver werden, zum Beispiel mit höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen, so Bogatzki.