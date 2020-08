IHK ehrt beste Azubis der Stadt

Delmenhorst Fünf ehemalige Auszubildende aus Betrieben in Delmenhorst sind in diesem Jahr unter den Berufsbesten der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK). 201 haben insgesamt ihre Abschlussprüfungen mit „Note 1“ abgeschlossen. „Wir würdigen diese Leistungen in diesem Jahr nicht auf einer zentralen Feier, sondern bei Betriebsbesuchen“, so Ludger Wester, stellvertretender Leiter des Bereichs Bildung bei der IHK. Aus Delmenhorst wurden Alexandra Kreklau als Kauffrau im Groß- und Außenhandel (Amorim), Joana Bochmann als Kauffrau im Einzelhandel (Deichmann), Marius Lamm als Kaufmann im Einzelhandel (Günter Schlottmann), Ferhat San als Kaufmann im Einzelhandel (Obi) und Julie Leonie Oetjen als Kauffrau im Groß- und Außenhandel (Vosteen Import Export) geehrt.