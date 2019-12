Delmenhorst „Im Hørst daheim“ hat ein Ziel vor Augen: Der Verein will die verschiedensten Menschen aus Delmenhorst zusammenbringen. Im Mai gründeten acht junge Frauen den Verein für ein familienfreundliches Miteinander. „Wir haben den Eindruck, dass viele Menschen dieser Stadt unter sich bleiben“, sagt Gründungsmitglied Laura Rusnak. Das soll sich durch jetzt ändern. „Delmenhorst hat viel Schönes – auch das wollen wir zeigen.“

Entstanden ist die Idee zur Gründung des Vereins durch den Pop-up-Store „Hørst“, der 2018 für drei Monate in der Innenstadt geöffnet hatte. Der Laden vereinte mehrere Komponenten: Ein Café, eine Fläche für Veranstaltungen, eine Kinderspielecke sowie einen Platz, wo Kleinkünstler ihre Werke verkaufen konnten. „Wir haben dann halt überlegt, wie wir das Ganze fortsetzen können“, erklärt Rusnak.

Somit ist das Großprojekt des Vereins, einen solchen Ort wieder zu schaffen. Eine Art Kulturzentrum oder Mehrgenerationenzentrum soll in Zukunft entstehen – am Besten im Innenstadtbereich, damit es gut erreichbar ist. Derzeit arbeitet der Verein noch an einer Finanzierungsmöglichkeit. Crowdfunding sei eine Option, doch die Frauen wollen auch Sponsoren auf ihre Arbeit aufmerksam machen, erklärt Gründungsmitglied Charmaine Akbulut. So beteiligte sich der Verein aktiv an Delmenhorster Veranstaltungen, wie dem Hökermarkt oder dem Kinderaktionswochenende. Für das kommende Jahr haben sie bereits das erste Beratungsangebot und eine Aktion zu Ostern geplant.

Ein halbes Jahr nach der Gründung ist der Zuspruch bereits groß: „Es hat uns ziemlich überrannt, war wunderschön und hat uns heftig angespornt“, erklärt Rusnak. Erst kürzlich bot ein Delmenhorster seine Handwerkskenntnisse dem Verein an. Derzeit treffen sich die Vereinsmitglieder alle zwei Wochen, um „Im Hørst daheim“ weiter aufzubauen.

Mehr Infos unter www.imhorstdaheim.de