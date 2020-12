Im Zusammenhang mit Corona: Zahl der Todesfälle steigt in Delmenhorst auf 20

Delmenhorst Zwei weitere Todesopfer der Corona-Pandemie hat das Land Niedersachsen am Wochenende für Delmenhorst gemeldet. Laut dem Gesundheitsamt handelt es sich dabei um einen Mann (Ende 70), der mit Covid-19 im Josef-Hospital beatmet worden war und am Freitag dort verstarb, sowie um einen Mann (Ende 80), der sterbend in das Hospital eingeliefert worden war und dort kurz nach einem positiven Test verstarb. Die Zahl der Menschen aus der Stadt, die mit oder an Covid-19 gestorben sind, erhöhte sich somit auf 20.

Am Montag hat das Land Niedersachsen für Delmenhorst keine Corona-Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt wurden in der Stadt 1392 Corona-Fälle registriert, der Inzidenzwert liegt bei 184,4 (Freitag: 170,2). Zudem meldete das Josef-Hospital 21 Corona-Patienten, sieben von ihnen sind auf der Intensivstation.