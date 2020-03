Delmenhorst Die Polizei Delmenhorst hat einen 38-jährigen Brandstifter aus Delmenhorst auf frischer Tat ertappt. Laut Mitteilung war er gerade dabei, die Plane eines Lkw anzuzünden. Es ist nicht die einzige Tat, die dem Mann vorgeworfen wird.

Am Dienstag kam es in den frühen Morgenstunden zwischen 2.30 Uhr und 5 Uhr laut Polizei nämlich zu gleich drei Bränden im Stadtgebiet Delmenhorst. Eine Anwohnerin der „Görlitzer Straße“ meldete gegen 5 Uhr einen Mann vor der dortigen Kirche, der neben einem Lkw mit Feuer hantierte.

Als gleich mehrere Beamte der Polizei Delmenhorst den Einsatzort erreichten, stand die Plane des Lkw bereits in Flammen. Die Beamten erkannten jedoch einen Mann, der von dem Tatort in Richtung „Liegnitzer Straße“ flüchtete. Nach kurzer Verfolgung stellten die Beamten den Mann in der „Jägerstraße“. Der 38-Jährige hatte eine Lötlampe dabei. Er wurde festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Unterdessen löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr Delmenhorst den brennenden Lkw.

Im Zuge der Ermittlungen gab der 38-Jährige die Tat zu, über eine Motivation äußerte er sich allerdings nicht. Der Mann wird allerdings ebenfalls verdächtigt, einen Großmüllbehälter und anschließend einen Kinderwagen in einem Hausflur in Brand gesetzt zu haben. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Das Amtsgericht Oldenburg ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Durchsuchung der Wohnung des Mannes an, bei der jedoch laut Polizei „keine tatrelevanten Gegenstände gefunden wurden“.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg sah aufgrund mangelnder Haftgründe keinen Anlass zur Beantragung eines Haftbefehls, sodass der Mann wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden musste.