Delmenhorst Eigentlich wollte sich Jürgen Schulz im Namen der Bürgerstiftung Delmenhorst nicht mehr bewerben. Seit Jahren trudeln immer wieder E-Mails mit Nominierungen für den Deutschen Engagementpreis bei ihm ein. „Das ist doch nur Bürokratismus hoch drei, viel zu zeitaufwendig“, sagt Schulz. Der 69-Jährige Ganderkeseer ist Vorstandsvorsitzender der Delmenhorster Bürgerstiftung, seit über sechs Jahren. Nun vor vier Wochen reichte er dann aber doch den ausgefüllten Fragebogen ein.

Der Deutsche Engagementpreis ist die höchste Auszeichnung von Freiwilligenarbeit in ganz Deutschland. Er wird jährlich vom Bundesverband Deutscher Stiftung vergeben. Im September wird eine Jury den Gewinner entscheiden. Dieser bekommt dann 5000 Euro Preisgeld.

Projekte realisieren

5000 Euro, damit könnte die Bürgerstiftung so einige Projekte realisieren. Doch Schulz sagt: „Darüber mache ich mir jetzt noch keinen Kopf.“ Wenn sie nicht gewinnen: „Sind wir auch nicht traurig. Wir machen einfach weiterhin Projekte, die gebraucht werden.“ Und was sind das für Projekte?

Die Stiftung, die seit 2004 besteht, fördert unter anderem Schulen mit Sachspenden wie Schulmaterialien oder Instrumenten. Die Institution ist zu 100 Prozent auf Spenden angewiesen. Ein Großprojekt der Bürgerstiftung ist die Freiwilligenagentur (besteht seit 2012), die wiederum eigene Projekte betreut. Genaugenommen sei auch die Freiwilligenagentur für den Deutschen Engagementpreis nominiert, nicht die Stiftung, sagt Schulz.

Knapp 200 Ehrenamtliche zählt die Freiwilligenagentur. Sie sind in verschiedenen Bereichen eingesetzt: Es gibt Lese- und Mathepaten für Grundschüler, Deutschnachhilfe für Flüchtlingskinder, andere bieten Arbeitsgemeinschaften für Schach oder Textiles Gestalten an oder betreuen Senioren oder Patienten.

Neue Ehrenamtliche könne die Freiwilligenagentur immer gebrauchen. Fast ausschließlich sind diese älter, 65 und aufwärts, der älteste Ehrenamtliche ist 82. Ein paar wenige Studenten seien auch dabei. „Es ist immer das gleiche, die Menschen gehen in Rente und wenn sie dann am Tag alles zuhause erledigt haben, kommt Langeweile auf.“ Und gegen diese Langeweile sei die Freiwilligenagentur genau das richtige Rezept. „Die sind sowas von froh, wenn sie wieder feste Termine haben, eine feste Aufgabe im Leben“, beobachtet Schulz oft.

Um die Ehrenamtlichen nicht unvorbereitet in ihre Tätigkeit zu schicken, setzt sich Schulz mit jedem vorher zu einer Beratung zusammen. Zum ersten Termin ( in der Schule, im Krankenhaus, etc.) kommt Schulz auch immer mit und schaut nach dem Rechten.

Musik im Kindergarten

Aktuell baut Schulz gerade ein Projekt für musikalische Früherziehung an Brennpunktkindergärten in Delmenhorst auf. Das habe er schon seit Jahren auf der Agenda gehabt: „Zusammen mit der Musikschule Strings werden wir vier bis fünf Kindergärten besuchen.“ 1500 Euro wird das circa kosten. Im November dieses Jahres geht es los.

Ehrlich gesagt, mache sich Schulz keine großen Hoffnungen den Engagementpreis zu gewinnen. „Der geht oft an sehr innovative Projekte“, die Arbeit der Freiwilligenagentur sei da eher als bodenständig zu bezeichnen. Aber genau in dieser Bodenständigkeit sieht Schulz auch die Stärke der Stiftung: „Wir haben das Ohr an der Bevölkerung und da wo es brennt, da machen wir etwas.“