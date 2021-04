In Delmenhorster Wohnung: Polizei deckt illegales Glücksspiel auf

Delmenhorst Durch einen anonymen Hinweis haben Polizisten am Freitag illegales Glücksspiel in einer Wohnung an der Schulstraße in Delmenhorst aufgedeckt. Aufgrund „eines szenentypischen Publikumsverkehrs“ hatten die Beamten den Verdacht, dass mit Betäubungsmitteln gehandelt wurde. Als ein Mann gegen 20.40 Uhr die Wohnung verließ und mit einem Auto wegfuhr, durchsuchten die Beamten ihn, den Pkw und die Wohnung.

Dabei fanden sie bei dem 24-Jährigen aus der Gemeinde Ganderkesee eine erhebliche Summe Bargeld in „szenentypischer Stückelung“, teilt die Polizei mit. In der Wohnung trafen die Beamten zwar keine weiteren Personen an, sie beschlagnahmten aber unter anderem fünf Geldspiel- und weitere Elektrogeräte. Der Verdacht des Betäubungsmittelhandels bestätigte sich nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren eingeleitet.