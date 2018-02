Delmenhorst Sammeln, Bewahren, Erforschen, Vermitteln und Ausstellen: das sind die grundlegenden Aufgabenfelder, mit denen sich Museen zu befassen haben. Dafür, dass es diese Aufgabenfelder bearbeitet und um Anregungen für eine Verbesserung der Qualität des musealen Standards zu geben, erhielt das Nordwestdeutsche Museum für Industriekultur Anfang vergangenen Jahres ein Gütesiegel, verliehen vom Museumsverband Niedersachsen-Bremen, dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur und der Sparkassenstiftung.

Für die Bewerbung um das Gütesiegel, das sieben Jahre gültig ist, musste das Museum mehrere Konzeptpapiere erarbeiten. Sie beschreiben das Museums-Leitbild, das Museumskonzept, das Sammlungs- und Sammlungspflegekonzept, einen Dokumentationsplan und ein Vermittlungskonzept.

„Wo sind unsere Stärken, und wie können wir diese Stärken noch weiter stärken?“. So beschrieb Museumsleiter Dr. Carsten Jöhnk die Zielsetzung der rund einjährigen Evaluation mit Fortbildungen und Expertenbesuchen, die der Gütesiegel-Verleihung in Hannover vorausgegangen waren, im jüngsten Ausschuss für Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur. Der hatte – auch das gehört zum Ansatz des Gütesiegels – die Konzeptpapiere abzusegnen, womit sich die Stadt nach einem gleichlautenden Ratsbeschluss verpflichtet, „mit verhältnismäßigen Mitteln die gegebenen Standards zu verbessern“ (Wortlaut der Sitzungsvorlage).

Akuter Handlungsbedarf besteht laut Jöhnk zum Beispiel im Depot im Bereich der Großobjekte. „Das Fassungsvermögen ist erschöpft“, so Jöhnk. Ein Wunsch des Museumsleiters ist es auch, die Vermittlung nachhaltig zu stärken in Richtung einer Dauerausstellung und museumspädagogischen Arbeit, „die deutliche Akzente in den Bereichen forschendes Lernen, Interaktivität, multimediale und inklusive sowie barrierefreie Angebote setzt“.

In Zukunft wolle man vor allem die Gebiete Neue Medien, demografischer Wandel, Migration, Umwelt und Auswirkungen der Globalisierung besonders akzentuieren, „ohne dass dabei der sozialhistorische Ansatz der Präsentation außer Acht gerät“.