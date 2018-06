Delmenhorst Die Förderschule Lernen ist ein Auslaufmodell, die Beschulung lernbehinderter Kinder soll inklusiv in Regelschulen erfolgen. Das klappt mehr schlecht als recht, wie am Donnerstag im Bildungsausschuss zu hören war. Denn es fehlt an fachlich qualifiziertem Personal, der Mangel wird in Delmenhorst durch die politisch gewollte Parallelexistenz Förderschule und inklusiven Regelschulen (die NWZ berichtete) nochmals verschärft. „Wir sollten weiterhin Druck auf die Landesregierung ausüben, damit da was geschieht“, so Ausschussmitglied Uwe Dähne (UAD) zur Personalfrage.

Für die Gruppe SPD & Partner hat Andrea Lotsios (parteilos) die Prüfung einer Kooperation der Förderschule mit den Regelschulen und die Gründung einer Arbeitsgruppe Inklusion unter Federführung des Fachdienstes Schule und Sport angeregt. Aufgabe der AG soll die „Lösung stadtweiter Probleme im Zusammenhang mit der Inklusion“ sein. In Untergruppen sollten unter Hinzuziehung fachlicher Expertise Teilaspekte bearbeitet werden. „In Oldenburg gibt es eine AG Inklusion, die von der Universität begleitet wird. Wir wollen dort auch anfragen“, so Lotsios.

Ein Beschluss kam nicht zustande. Erster Stadtrat Markus Pragal verwies auf das Regionale Beratungs- und Unterstützungszentrum (RZI) für die Inklusions-Umsetzung, das zum 1. August in Delmenhorst seine Arbeit aufnehmen wird. Der schmal besetzte Fachdienst könne die Steuerung der Arbeitsgruppe nicht leisten.

Laut Lotsios gibt es erste Abhandlungen, in denen bezweifelt wird, dass alle Kinder in der inklusiven Regelschule gut aufgehoben sind. Anfragen von Eltern lernbehinderter Kinder waren der Grund, dass das Thema in Delmenhorst auf die politische Agenda kam. Die CDU formulierte daraus einen Antrag.

Derzeit liegen 13 Anmeldungen für die neue 5. Klasse der Förderschule Lernen vor, die zum kommenden Schuljahr startet, berichtete Pragal.