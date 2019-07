Innenstadt in neuen Händen

Delmenhorst Citymanagerin Nicole Halves-Volmer verlässt die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg).

Zum 1. September wird die Citymanagerin nicht mehr in Delmenhorst tätig sein, informierte die dwfg. Die Trennung erfolgt im beiderseitigen Einvernehmen, heißt es in einer Mitteilung. Knapp zweieinhalb Jahre hatte die Citymanagerin diesen Posten inne. Nun will sie sich „neuen Herausforderungen, mit deutlich mehr Führungs- und Finanzverantwortung“ stellen. Dafür zieht es Halves-Volmer nach Bremerhaven.

„Frau Halves-Volmer hat hervorragende Arbeit für die dwfg geleistet und viele Projekte erfolgreich umgesetzt!“, heißt es von der Geschäftsleitung der dwfg dazu. Die bereits angelaufenen Projekte und Aktivitäten im Bereich Citymanagement werden vorübergehend von Jennifer Burdorf, Leiterin des Projekts „Campus Delmenhorst“, fortgeführt, bis eine dauerhafte Regelung gefunden ist.