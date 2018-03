Delmenhorst „Das Land Niedersachsen steht dazu, dass Delmenhorst ein Krankenhaus-Standort ist, und wir unterstützen diesen Neuanfang.“ Was Ministerpräsident Stephan Weil am Freitag während eines Besuchs im Josef-Hospital sagte, machte Hoffnung. Hoffnung darauf, dass bei der Landesregierung der Wille da ist, den Fördermittelbescheid über 70 Millionen Euro für den Neubau eines Krankenhauses auf dem Gelände des ehemaligen St.-Josef-Stifts in der Innenstadt für den Neu- und Ausbau des Krankenhauses an der Wildeshauser Straße anzupassen.

Der Innenstadt-Standort hat sich nach der Insolvenz der Stiftung St. Josef (die NWZ berichtete) erledigt – das Grundstück ist mit Schulden hoch belastet, der Brandschaden vom September 2016 am erhaltenswerten Teil des ehemaligen katholischen Krankenhauses noch nicht reguliert. Die Stadt würde sich im Falle eines Erwerbs in ein finanzielles Abenteuer stürzen.

Weil, der im September vergangenen Jahres von dem Krankenpfleger Olaf Mehlis, Betriebsratsmitglied und Vorsitzender der Gemeinsamen Interessen- und Beschäftigtenvertretung, nach Delmenhorst eingeladen worden war, redete zunächst mit dem Betriebsrat hinter verschlossenen Türen. In der anschließenden Mitarbeiter-öffentlichen Veranstaltung im Blauen Salon erwies sich der Ministerpräsident als gut informiert über die Lage des Josef-Hospitals. „Es ist vielleicht das Krankenhaus in Niedersachsen, das durch eine furchtbare Reihe von Ereignissen besonders gebeutelt ist“ – die Högel-Mordserie, die Zusammenführung zweier Unternehmenskulturen und zweier Belegschaften unter dem Dach einer Holding, die Insolvenz und schließlich die Entlassung von 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Freitag vergangener Woche.

„Die Insolvenz bietet die Chance eines Neuanfangs, auch in kaufmännischer Hinsicht. Wir hoffen, dass die nächsten Schritte schnell geschehen werden und den schönen Worten Bauarbeiten folgen werden.“ Spätestens nach deren Abschluss werde er wieder nach Delmenhorst kommen, versprach Weil. Vor der Arbeit von Oberbürgermeister Axel Jahnz in Bezug auf die Krankenhaus-Rettung habe er „größten Respekt“.

„Dass die momentane Situation eine hochemotionale ist, steht außer Frage. Die Entlassungen sind auch einer Politik geschuldet, die viele Krankenhäuser in die Knie zwingt“, sagte Olaf Mehlis. Der Gewerkschafter wies auf die unzureichende Finanzierung der niedersächsischen Krankenhäuser hin, die bei der Anwerbung von Fachpersonal und „guten Köpfen“ einen Wettbewerbsnachteil bedeuteten, und den sich immer stärker abzeichnenden Pflegenotstand. Mehlis zu Weil: „Wenn Sie uns helfen wollen, dann helfen Sie nicht nur beim Fördermittelbescheid, sondern gehen Sie auch zur zuständigen Fachministerin Carola Reimann.“