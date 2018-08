Delmenhorst Bevor Ramzi Ben Saad sein Heimatland Tunesien vor zwei Jahren verließ, arbeitete er dort als Radiojournalist. Für eine Sendung, die im Untergrund produziert wurde, berichteten er und seine Mitstreiter über Korruption im Land. Die Journalisten durften nicht erkannt werden, saßen mit Masken und Stimmverzerrer im Studio. „Es gab nur vier Folgen. Dann wurde es zu gefährlich“, erzählt Ramzi Ben Saad. Ein Visum, das er für seine journalistische Arbeit erhielt, ermöglichte ihm rechtzeitig die Ausreise nach Deutschland.

Seit April arbeitet er als Volontär beim Nordwestdeutschen Museum für Industriekultur. Im Fokus seiner Aufgaben steht eine arabisch-deutsche Radiosendung, die er in Kooperation mit dem Förderkreis des Industriemuseums, dem Sender Radio Weser.TV und der Volkshochschule Delmenhorst (VHS) produziert. „Ich möchte auf die Fragen, die die Geflüchteten hier haben, Antworten von Experten geben“, sagt Ramzi Ben Saad. Unter anderem werden juristische Fragen, etwa zum Asylrecht oder Familiennachzug, thematisiert. Außerdem beschäftig er sich in seiner Sendung mit kulturellen Unterschieden. Dazu befragt er Einheimische wie Zugewanderte zum Beispiel zur Bedeutung von Hochzeiten in Deutschland und im arabischen Raum. Die erste Folge soll in der kommenden Woche auf Sendung gehen.

Das einjährige Volontariat ist Teil eines Pilotprojekts des Museumsverbandes Niedersachsen/Bremen. Es wird durch Fördermittel des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur ermöglicht. Mit dem Sonderprogramm „artists in residence“ fördert das Ministerium die kulturelle Integration von Menschen mit Fluchterfahrung. Necaattin Arslan vom Museumsverband bezeichnet das Programm als „Win-win-Situation“ für alle Beteiligten: „Ramzi Ben Saad bringt sein Wissen als Radiojournalist ein und bekommt in Form von Sprachunterricht etwas von der VHS zurück.“

Neben der Radiosendung erarbeitet Ramzi Ben Saad einen arabischsprachigen Audioguide für das Museum. Außerdem bietet er Führungen auf Arabisch und Französisch an und hat ein Sprachencafé mitkonzipiert. Im Café sollen Geflüchtete, die Sprach- und Integrationskurse an der VHS besuchen, mit deutschen Muttersprachlern in Kontakt kommen. Dadurch profitieren gleich mehrere Menschen von dem Projekt, die kulturelle Integration vervielfältigt sich. „Es ist ein großartiges Projekt für das ganze Museum“, bestätigt Museumsleiter Carsten Jöhnk. Er würde es nach Ablauf der Förderung, wenn möglich, gerne weiterführen.