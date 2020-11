Integrierte Gesamtschule: Anti-Mobbing-Projekt überzeugt Jury

Delmenhorst Mit dem eTwinning-Qualitätssiegel für beispielhafte Internetprojekte ist erneut die Integrierte Gesamtschule (IGS) aus Delmenhorst ausgezeichnet worden: Das europäische Schulprojekt „Eeny, meeny, miney, moe – and in you go! – Art and English against bullying“ der Lehrerin Anna Winkelmann über Mobbing-Prävention überzeugte die Jury, berichtet Schulleiterin Sigrid Radetzky in einer Pressemitteilung.

Im Projekt haben sich Schülerinnen und Schüler von sieben bis elf Jahren mit dem Thema „Friedliches Zusammenleben“ beschäftigt. Dass kulturelle, sprachliche und religiöse Unterschiede kein Grund sind, jemanden auszuschließen, darüber waren sich die Kinder schnell einig, berichtet Radetzky.

Über nationale Grenzen

Bei ihren Online-Begegnungen mit ihren Projektpartnern in Italien und Zypern merkten sie schnell, wie animierend die Zusammenarbeit über nationale Grenzen hinweg sein kann. Als Sprache nutzten sie Englisch. Mit ihren vielen originellen Ideen gegen Mobbing und Ausgrenzung haben die Schüler eine beachtliche Postersammlung gestaltet, die für Gemeinschaft und Akzeptanz wirbt.

„Das ausgezeichnete Projekt fördert durch den altersgerechten Einsatz digitaler Medien, die Kommunikation der Partnerschüler. Mit Spaß bei der Zusammenarbeit und viel Fantasie entstehen beeindruckende Ergebnisse“, lautete das Urteil der Jury.

Bereits 2017 war das IGS-Projekt „Partageons nos mémoires!“ des Lehrers Werner Kramper mit dem Siegel ausgezeichnet worden. Dabei hatten sich die Schüler auf Französisch mit tunesischen und griechischen Schülern über persönliche und kollektive Erinnerungen ausgetauscht.

Kreativer Medieneinsatz

Mit dem eTwinning-Qualitätssiegel würdigt der Pädagogische Austauschdienst (PAD) des Sekretariats der Kultusministerkonferenz jährlich herausragende europäische Schulpartnerschaften, die sich durch eine ausgeprägte Zusammenarbeit zwischen den Partnerklassen, kreativen Medieneinsatz sowie pädagogisch innovative Unterrichtskonzepte auszeichnen.

Europaweit bauen rund 210 000 Schulen und Vorschuleinrichtungen mithilfe von eTwinning Partnerschaften über das Internet auf und lernen mit digitalen Medien gemeinsam. Als Teil des Programms Erasmus+ der Europäischen Union wird eTwinning von der Europäischen Kommission und der Kultusministerkonferenz gefördert. Die Nationale Koordinierungsstelle für eTwinning unterstützt die teilnehmenden deutschen Schulen durch Beratung, Fortbildung und Unterrichtsmaterialien.

Mehr Infos zum IGS-Porjekt finden Sie unter https://twinspace.etwinning.net/102646