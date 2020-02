Intelligente Beleuchtung in Graft

Delmenhorst In der Graft starten in dieser Woche die Arbeiten für eine neue „smarte“ Beleuchtung: Dazu wird mittels eines Horizontalbohrverfahrens ein Leerrohr unter dem Gehweg (zwischen Bootsanleger, entlang am Barfußpfad bis zur Brücke) verlegt. Dies teilen die Stadtwerke Delmenhorst mit. Dieses Verfahren habe den Vorteil, dass Wurzeln der Bäume nicht in Leidenschaft gezogen werden. Die Bohrarbeiten dauern etwa eine Woche. Im Anschluss erfolgen Kabelverlegung, Mastaufstellung, Leuchteninstallation und letztendlich die Einrichtung für die intelligente Beleuchtung. Dies wird etwa zwei bis drei Wochen dauern.

Die neue Beleuchtung wird in der verkehrsarmen Nachtzeit abgesenkt, um Insekten und Tiere weniger zu beeinflussen. Zudem reagiert die Beleuchtung auf Fahrradfahrer und Fußgänger während der Nachtzeit, indem die gedimmte Beleuchtung einige Minuten heller wird.