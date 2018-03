Delmenhorst „Engagiert euch für wirkliche politische Gleichberechtigung“, appelliert die Frauenrechtlerin Anita Augspurg an die Frauen, sich zu empören – ein Ausschnitt aus dem Theaterstück „Neunzehn Eins Neunzehn Neunzehn“, das eigens zum hundertjährigen Jubiläum des Frauenwahlrechts geschrieben wurde.

Es wird am Samstag, 10. März, beim traditionellen Frauenempfang unter dem Motto „1918-2018: 100 Jahre Frauenwahlrecht“ anlässlich des Internationalen Frauentages (8. März) aufgeführt, zu dem die Gleichstellungsstelle der Stadt Delmenhorst in diesem Jahr erstmals ins Foyer des Theaters Kleines Haus, Max-Planck-Straße 4, in Delmenhorst einlädt. Beginn ist um 11 Uhr, eingelassen werden die Gäste bereits ab 10.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Neben Theater bieten Führungen, Poetry-Slam und ein Abschlussfest ein abwechslungsreiches Programm zum Weltfrauentag. Organisatorin ist die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Oldenburg, Petra Borrmann, die von Vertretern der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, der Frauen-Union, der Grünen, den Linken und der Gewerkschaft Verdi unterstützt wird.

• Donnerstag, 8. März

Zwei Frauenstadtführungen werden am Donnerstag, 8. März, in Delmenhorst angeboten:

Im Fabrikmuseum geht es ab 15 Uhr los mit der Führung „Armine Lahusen und ihr Einsatz für die Frauen auf der Nordwolle“. Armine Lahusen war eine Fabrikantengattin und engagiert sich für die sozialen Belange der Textilarbeiterinnen auf der Nordwolle. Treffpunkt ist an der Kasse des Fabrikmuseums, Am Turbinenhaus 12. Der Eintritt ist frei.

Poetry Slam zum Frauentag Zum Poetry Slam lädt an diesem Donnerstag, 8. März, ab 18 Uhr Die Linke in den Irish Pub „Slattery’s“, Stedinger Straße 40, ein. Der Eintritt ist frei, Einlass ist um 17.30 Uhr. Die Texte der Poetry Slammer sind bei diesem Dichterwettstreit ganz dem Frauentag gewidmet – laut Veranstalter: zum Lachen und Weinen, kritisch und persönlich.

Ein Rundgang der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft steht ab 15 Uhr im Zeichen von Delmenhorster Frauen, die Stadtgeschichte geschrieben haben. Interessierte treffen sich zur Führung „Auf den Spuren vergessener Stadttöchter“ am Wasserturm, Bismarckplatz. Die Teilnahme kostet fünf Euro, Kinder unter 14 Jahren sind kostenlos dabei.

Zum Poetry-Slam geht es am Internationalen Frauentag am Donnerstagabend, 8. März, in den Irish Pub „Slattery’s“ (siehe Infokasten).

• Samstag, 10. März

Auf dem Programm des Frauenempfangs am Samstag, 10. März, im „Kleinen Haus“ in Delmenhorst stehen ein Überraschungskurzfilm, Theater und eine “Plauderrunde“ mit Delmenhorster Politikerinnen, die von ihren Erfahrungen und Motiven, sich zu engagieren einzusetzen, berichten. Mit Sekt oder Kaffee werden die Besucherinnen ab 10.30 Uhr empfangen. Beginn der kostenlosen Veranstaltung ist um 10 Uhr.

• Samstag, 17. März

Abschließend lädt der Verein der Arbeiter und Jugendlichen aus der Türkei am Samstag, 17. März, ab 18 Uhr zum Internationalen Fest in die Delmenhorster Markthalle, Rathausplatz 2, ein. Hier soll bei Musik und Tanz ausgelassen gefeiert werden. Auf dem Programm stehen ein Film zum Internationalen Frauentag sowie Poetry-Slam. Der Eintritt zur Feier, die unter dem Motto „Für Gleichberechtigung und eine gerechte Gesellschaft für alle“ steht, kostet 6 Euro.