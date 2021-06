Delmenhorst Sechs neue Infektionen mit dem Coronavirus hat das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag für Delmenhorst gemeldet. Dadurch stieg die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn auf 3526. Die Zahl der Todesfälle blieb bei 68. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 37,4 an (Donnerstag: 32,2) – neue Lockerungen, die ab fünf Werktagen in Folge unter 35 gelten, sind damit erstmal nicht in Sicht.

Das Josef-Hospital meldete nur noch einen Corona-Patienten. Dieser liegt auf der Intensivstation.