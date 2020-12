Inzidenzwert bleibt bei 188,2: 21 Corona-Neuinfektionen in Delmenhorst gemeldet

Delmenhorst 21 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Land Niedersachsen am Freitag für Delmenhorst gemeldet. Insgesamt wurden in der Stadt 1601 Corona-Fälle registriert, 24 Personen sind gestorben. Der Inzidenzwert blieb im Vergleich zum Vortag unverändert bei 188,2. Zudem meldete das Josef-Hospital in Delmenhorst am Freitag 28 Corona-Patienten, davon sind sechs auf der Intensivstation.