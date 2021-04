Inzidenzwert sinkt auf 100,6: Land korrigiert Corona-Fallzahlen für Delmenhorst

Delmenhorst Das Land Niedersachsen hat am Montag, 12. April, die Gesamtzahl der Corona-Fälle in Delmenhorst korrigiert: Es gab im Vergleich zum Vortag eine Neuinfektion mit dem Coronavirus weniger. Die Gesamtzahl der Fälle beträgt in der Stadt aktuell 2723, 62 Personen sind gestorben. Der Inzidenzwert sank auf 100,6 (Sonntag: 118,6). Am vergangenen Montag hatte dieser Wert 131,5 betragen. Das Josef-Hospital in Delmenhorst meldete an diesem Montag zwölf Corona-Patienten, davon liegen zwei auf der Intensivstation.