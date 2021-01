Inzidenzwert sinkt weiter: Fünf neue Coronavirus-Infektionen in Delmenhorst

Delmenhorst Fünf Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Land Niedersachsen am Freitag für Delmenhorst gemeldet. Insgesamt wurden in der Stadt 2004 Corona-Fälle registriert, 42 Personen sind gestorben.

In den vergangenen sieben Tagen gab es 46 neue Corona-Fälle in Delmenhorst. Damit sank der Inzidenzwert (neue Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner) auf 59,3. Am Donnerstag hatte dieser Wert 64,5 betragen.

Zudem meldete das Josef-Hospital in Delmenhorst am Freitag elf Corona-Patienten – diese Zahl blieb im Vergleich zum Vortag unverändert. Allerdings sind davon nur noch zwei auf der Intensivstation, am Donnerstag waren es drei.