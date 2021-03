Inzidenzwert steigt auf 104,4: Land meldet 59. Corona-Todesfall für Delmenhorst

Delmenhorst Den 59. Corona-Todesfall hat das Land Niedersachsen am Donnerstag für Delmenhorst registriert. Nach Kenntnis des städtischen Gesundheitsamts handelt es sich dabei um einen Mann (Anfang 70 Jahre), der am Dienstag im Josef-Hospital Delmenhorst mit oder an Covid-19 gestorben ist.

Zudem hat das Land am Donnerstag 28 Neuinfektionen mit dem Coronavirus für Delmenhorst gemeldet. Insgesamt wurden 2488 Corona-Fälle in der Stadt registriert. Der Inzidenzwert stieg rasant auf 104,4 (Mittwoch: 76,1). Am vorigen Donnerstag hatte dieser Wert bei 63,2 gelegen. Das Josef-Hospital Delmenhorst meldete an diesem Donnerstag acht Corona-Patienten, davon sind drei auf der Intensivstation. Laut Impfzentrum Delmenhorst haben bisher 3735 Delmenhorster die Erst- und Zweitimpfung sowie 5392 Delmenhorster die Erstimpfung erhalten.