Inzidenzwert von 136,7: 26 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Delmenhorst

Delmenhorst 26 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Land am Donnerstag für Delmenhorst gemeldet. Insgesamt wurden 2594 Corona-Fälle in der Stadt registriert, 60 Personen sind gestorben. Der Inzidenzwert sank auf 136,7 (Mittwoch: 139,2). Am vorigen Donnerstag hatte dieser Wert bei 104,4 gelegen. Das Josef-Hospital Delmenhorst meldete an diesem Donnerstag elf Corona-Patienten, davon sind vier auf der Intensivstation. Laut Impfzentrum Delmenhorst haben bisher 4384 Delmenhorster die Erst- und Zweitimpfung sowie 6155 Delmenhorster die Erstimpfung erhalten.