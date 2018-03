Delmenhorst Ohne Medien wie Computer, Tablets oder Smartphones geht’s nicht mehr. Umso wichtiger also, auch schon die Jüngsten mit verschiedenen digitalen Produkten vertraut zu machen und ihnen die sinnvolle Nutzung ermöglichen. In einem im Frühjahr 2017 gestarteten Projekt wurden vorerst die Kita Süd in Delmenhorst und dann insgesamt zehn Einrichtungen mit Tablets ausgestattet – vor allem für die Sprachförderung.

35 IPads im Einsatz

Der Lions Club Delmenhorst Burggraf sowie die Stadt unterstützen das Projekt, das auch in Kooperation mit der Lebenshilfe auf die Beine gestellt wurde. Schirmherr ist Oberbürgermeister Axel Jahnz. Aufgrund der guten Erfolge wurden am Donnerstag weitere iPads ausgegeben. „Jetzt sind 22 von 24 Einrichtungen mit Tablets versorgt. Im Umlauf sind 35 Geräte“, berichtet Claudia Müller, tätig im Fachdienst Kindertagesbetreuung. Die Erstausstattung im Wert von 17 000 Euro trug der Lions Club. Das Besondere: „Von Anfang an werden die Kindergärten geschult und begleitet. Sie bekommen Einweisungen und Supervisionen – also laufende Unterstützung“, hebt Dr. Michael Müller vom Lions Club hervor. Das sei elementar wichtig, um den Betreuungskräften nützliche Infos an die Hand zu geben und die Effekte der Arbeit mit den iPads nicht im Sande verlaufen zu lassen. Die Kosten hierfür in Höhe von rund 16 000 Euro werden aus Landesmitteln finanziert.

Tablets vereinen Schrift, Bild, Video und Zeichnung

Die Beratungen übernimmt Nils Lion von der Lebenshilfe. Er ist von den positiven Auswirkungen begeistert. „Nirgends sonst lassen sich Schrift, Bild, Video und Zeichnung so einfach vereinen. Zwischen den Kindern entsteht Interaktion, wenn sie am Tablet arbeiten.“ Nicht nur visuell, auch auditiv bekämen die Kinder viele Sprechanreize, auch diejenigen, die gerade erst Deutsch lernten.

Per App ein Buch „schreiben“

Eines der Sprachförderungsprojekte sieht vor, dass die Kinder spielerisch mit einer App ein Buch anfertigen – dadurch, dass sie assoziativ selbst gemachte Fotos besprechen. Das Tablet zeichnet ihre Worte auf. „Man kann sehen, wie viel Spaß es den Kindern macht, sich gegenseitig zu filmen und die Ergebnisse nachher zu zeigen und zu wiederholen“, hat Lion beobachtet. Darin sieht auch Dr. Edith Aschenbrenner von der Lebenshilfe einen Vorteil: „Die Tablets können einen wertvollen Teil zur Integration beitragen. Die Kinder lernen Deutsch, aber auch die Kommunikation mit den Eltern wird erleichtert.“

Tablets gezielt einsetzen

Wer Angst bekommt, die Kinder spielten jetzt den ganzen Tag am Tablet, kann beruhigt sein: „Bei uns wird es nur gezielt und begrenzt eingesetzt für gewisse Zwecke. Dann wird es wieder weggepackt“, erklärt Gaby Bavendieck, die für die Sprachförderung in der Kita Süd zuständig ist. Und die Leiterin dieser Einrichtung, Claudia Görtz, hat die Erfahrung gemacht, dass das auch klappt. „Zuerst ist es immer spannend und alle wollen zuerst drankommen, aber die Kinder wenden sich danach auch problemlos wieder anderen Spielen zu.“ Denn: „Das Tablet soll Bücher und andere Beschäftigungen nicht ersetzen, sondern lediglich ergänzen“, klärt Lion auf.