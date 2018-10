Delmenhorst „Religiosität ist individuell, normal und alltäglich. In unserer pluralen Gesellschaft gehört sichtbare Religiosität zum Alltag, auch wenn viele Menschen heute keinen starken Bezug mehr zu Religion haben“, so Ahmet Arslan, für Öffentlichkeitsarbeit zuständiges Mitglied im Vorstand der Moscheegemeinde Mevlana, anlässlich des 22. Tages der offenen Moschee an diesem Mittwoch, 3. Oktober. Das diesjährige Motto des Tages lautet: „Religiosität – individuell, natürlich, normal“.

„Muslimen ist ihre Religiosität wichtig und etwas ganz Selbstverständliches. Religiosität ist für sie eine durch und durch lebensbejahende und positive Entfaltung des Glaubens“, sagt Arslan. „Sie spiegelt die harmonische Beziehung zwischen dem Gläubigen und Gott, seinen Mitmenschen und seiner Umwelt. Religiosität bedeutet sozial und gerecht zu handeln. Aus muslimischer Sicht gehört zur Religiosität das Spenden sowohl in guten und als auch in schlechten Zeiten, freigiebig sein, gut zueinander sein, gerecht sein, Gutes tun, kein Unheil auf Erden anrichten.“

Für die Muslime ist laut Arslan Religiosität unzertrennlich mit einem positiven und friedvollen Wirken in der Gesellschaft verbunden. „Wir wünschen uns, dass jeder seinen Glauben unaufgeregt und gelassen praktizieren kann, ganz gleich welcher Religion er oder sie angehört.“ Diese Normalität sei aber nicht selbstverständlich. Sie bedürfe des mutigen Einsatzes gegen Pauschalisierung und Polarisierung. „Der Tag der offenen Moschee ist eine gute Gelegenheit, das religiöse Leben der Muslime aus erster Hand kennen zu lernen, sich auszutauschen und sich näher zu kommen“, sagt er.