Delmenhorst Mächtig was los war in Delmenhorst auch in 2019. Die NWZ hat eine Auswahl der gesamten Ereignisse zusammengestellt.

Abfallentsorgung: Klein, alt, eng und zu steil sind die drei Abfallannahmestellen im Stadtgebiet. Um die Situation für Kunden und Mitarbeiter zu verbessern, soll in naher Zukunft ein zentraler Wertstoffhof entstehen, der allen Ansprüchen genügt.

Besucherandrang: Rund 25 000 Besucher erlebten im Mai die Arbeit von Polizeibeamten hautnah. Neben Abwehr- und Zugriffstraining, Hubschrauberlandungen und der Polizei-Reiterstaffel gab es für Interessierte noch viele weitere Höhepunkte.

City-Streife: Nach zehn Jahren Pause soll die Stadt 2020 wieder eine City-Streife erhalten. Das Ziel ist, der Bevölkerung den Eindruck zu vermitteln, dass Recht und Ordnung stärker kontrolliert werden. Dafür stimmten die Parteien Ende des Jahres.

Demonstrationen: In ganz Deutschland gingen Kinder, Jugendliche und Erwachsene für den Klimaschutz auf die Straße – auch in Delmenhorst. Mehrfach rief die „Fridays-for-Future“-Bewegung zu Demonstrationen auf.

Einsätze: Die Delmenhorster Feuerwehr hatte 2019 jede Menge zu tun. Allein im September rückten die Kameraden zu mehreren Großeinsätzen aus. So brannte der Inkoop-Markt an der Schönemoorer Straße komplett aus, bei einem Feuer an der Wittekindstraße mussten mehrere Bewohner aus einem Haus gerettet werden und ein Sperrmüllbrand hinterließ Spuren an der Fassade eines Mehrfamilienhauses. Bereits Anfang des Jahres waren die Einsatzkräfte bei einem Brand bei der Abfallwirtschaft Delmenhorst (ADG) gefordert.

Feuerwache: Seit Ende 2018 gibt es in Hasbergen eine neue Feuerwache. Doch auch die alte ist weiterhin in Benutzung. Seit dem Sommer deckt der Rettungsdienst von hier den Stadtnorden ab – bis in zwei Jahren der neue Standort gebaut ist.

Grundgesetz: Einige prominente Gäste statteten der Delmestadt im vergangenen Jahr einen Besuch ab. Darunter war auch Ministerpräsident Stephan Weil. Er feierte gemeinsam mit den Schülern des Willmsgymnasiums und den Delmenhorster Bürgern den 70. Geburtstag des Grundgesetzes.

Happy End: Es war sicherlich die rührendste Geschichte im vergangenen Jahr. Anfang September hatten Passanten die zehn Jahre alten American Bully Betty mit unzähligen Narben und Bisswunden an einer Straße bei Bookholzberg gefunden. In einer Kleintierpraxis wurde Betty aufgepäppelt und hat nun ein neues Zuhause gefunden. Und: Es geht ihr von Tag zu Tag besser.

Innovation: Jahrelang störten ihn Sonnenstrahlen im Auto – doch nun hat Ralf Reitmeier aus Delmenhorst eine Lösung entwickelt: In der TV-Sendung „Das Ding des Jahres“ stellte er seine Blendschutzvorrichtung für das Auto vor, die immer dann hilft, wenn die Standard-Sonnenblende nicht ausreicht.

Josef Hospital: Der Startschuss für den Neubau ist gefallen. Anfang Dezember wurde mit den Baumfällarbeiten für den Klinikneubau und das Parkhaus an der Wildeshauser Straße begonnen. Im Januar hatte das Sozialministerium bekräftigt, insgesamt 150 Millionen für den Bau beizusteuern.

Kita-Plätze: Der Bedarf ist enorm, da sind sich alle einig. Auch zum Start in das Kitajahr 2019/20 waren über 400 Kinder ohne Platz. Um den Bedarf irgendwann decken zu können, soll in jedem Jahr eine neue Kindertagesstätte eröffnet werden. 2019 kam die Kita Schafkoven dazu. Um gegen den Erziehermangel vorzugehen werden Stadt und BBS außerdem die Ausbildung von Erziehern in Delmenhorst künftig in Teilzeit ermöglichen.

Logistikbataillon: Gleich mehrere gute Nachrichten gab es für die Feldwebel-Lilienthal-Kaserne in Adelheide. Nicht nur, dass auf dem Gelände mit dem Neubau und der Sanierung bestehender Gebäude begonnen wurde – die Kaserne wird auch personell aufgestockt. Im Mai wurde verkündet, dass das neue Logistik-Bataillon 163 zum 1. Oktober 2020 aufgestellt wird.

Miss Handwerk: Auch wenn es am Ende nicht mit dem Titel geklappt hat – Nina Sicher, Schornsteinfegerin aus Delmenhorst, schaffte es bei der Miss Handwerks-Wahl bis ins Finale. Im Handwerkskalender 2019 zierte Sicher den Monat Januar.

Nachfolger: Einen doppelten Wechsel auf politischer Ebene gab es im September. Die bisherige Bürgermeisterin und Ratsvorsitzende Antje Beilemann legte nach Unstimmigkeiten innerhalb der Partei ihre Ämter nieder. Für sie übernahmen Enno Konukiewitz (Bürgermeister) und Gabi Baumgart (Ratsvorsitzende).

Ohne Führung: Aus gesundheitlichen Gründe bat DWFG-Förderer Axel Langnau im März um die Auflösung seines Vertrages. Im Sommer verließ dann auch City-Managerin Nicole Halves-Volmer die Stadt. Bei der DWFG ist man seitdem auf der Suche nach Nachfolgern.

Parkscheibe: Wer auf dem Parkplatz am Deichhorst-Center seine Parkscheibe vergisst oder länger als die Höchstdauer parkt, dem droht seit diesem Jahr ein Knöllchen. Im Sommer hatte diese Tatsache für viele Beschwerden bei Kunden und Firmeninhabern gesorgt. Das zuständige Unternehmen reagierte darauf und erhöhte die Parkdauer mit Parkscheibe von 90 auf 180 Minuten.

Querelen: Die AfD-Fraktion im Stadtrat kam in der zweiten Jahreshälfte kaum zur Ruhe. Innerhalb weniger Wochen schrumpfte die aus sieben Personen bestehende Fraktion auf nur noch drei zusammen.

Renovierung: Groß war die Freude in der Stadtkirche. Die evangelische Kirche Oldenburg ist bereit – so die Mitteilung im Januar – 650 000 Euro für die Sanierung des Gotteshauses zu zahlen.

Sportstätten: Eine dringende Sanierung ist immer noch bei vielen Delmenhorster Sportstätten nötig. Zu einem Kunstrasenplatz für die Fußballer konnte sich die Politik im vergangenen Jahr nicht durchringen – das Geld soll in 2020 für alle Sportstätten verwendet werden.

Trassenverlauf B 212neu: Im Mai stellten die Straßenbaubehörden ihre Planungen für die neue Bundesstraße in Richtung Bremen vor. Dabei soll die Straße auch durch den nördlichen Landschafts- und Naturraum der Stadt führen und würde die Ortslagen Neuendeel und Deichhausen trennen. Die Stadtverwaltung lehnt die bevorzugte Variante ab, eine Bürgerinitiative will weiter gegen das Vorhaben kämpfen.

Unwetter: Über 50 Zentimeter hohes Wasser auf den Straßen, Autos die in den Wassermassen feststeckten, gesperrte Unterführungen, überflutete Keller und Tiefgaragen, hochgedrückte Gullydeckel. Am Abend des 28. August hielt ein starkes Unwetter die Stadt in Atem. Die Feuerwehr hatte Alarmierungen im Minutentakt. Am Tag danach begannen dann die Aufräumarbeiten.

Vorlesen: Als „Außergewöhnliche Vorlesestadt 2018“ wurde Delmenhorst im Februar ausgezeichnet. Auch in diesem Jahr wurde sich in der Stadt an dem Tag beteiligt – wenn auch nicht in der Größenordnung des Vorjahres.

Wollepark: Die Wohnblöcke im Wollepark fehlen in keinem der Jahresrückblicke des vergangenen Jahrzehnts. Im Juni wurde ein Wohnblock an der Westfalenstraße abgerissen. Außerdem startete auf der Brachfläche Wollepark 1 bis 5 die Entstehung eines vorübergehenden Gemeinschaftsgartens.

X-mal: Immer wieder gab es durch die Polizei Großkontrollen und Razzien im Stadtgebiet. Unter anderem wurde ein Drogenring aufgedeckt, eine Shisha-Bar wurde evakuiert.

Ytong-Steine wurden beim Bau an den Delmenhorster Schulen auch verbaut. Und um die Schulen wurde kräftig gestritten. Nach hitzigen Debatten um die Schulentwicklung fiel die Entscheidung, dass die Schulformen-Vielfalt erhalten bleiben soll.

Zivilcourage: Gleich zehn Delmenhorster wurden 2019 für ihre Zivilcourage geehrt. Sie hatten selbstlos anderen Menschen in einer misslichen Lage geholfen.