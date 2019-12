Delmenhorst In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird auch in Delmenhorst in das Jahr 2020 „gerutscht“. Wer sich bei seinen Planungen für die Silvesternacht bisher noch nicht entschieden hat, für den gibt es auch auf den letzten Drücker noch einige Möglichkeiten in Delmenhorster Bars, Restaurants und Discos. Die NWZ gibt für Kurzentschlossene einen Überblick, wo noch Karten zu haben sind und was schon ausverkauft ist – natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Nur noch einige Restkarten gibt es für die traditionelle Silvester-Gala im Riva. Wie in den vergangenen Jahren auch sorgen die DJ’s für Musik aus den 80er- und 90er-Jahren, Dance, Classic und House. Außerdem erwartet die Besucher ein Abendbuffet im mediterranen Stil. Die letzten Karten sind unter Telefon 0 42 21/ 8 00 95 35 erhältlich. Zu einem großen Höhenfeuerwerk auf dem Vorplatz können aber auch Interessierte ohne Eintrittskarte vorbeischauen.

Einige Karten sind auch für die Silvesterfeier im Hotel Zur Riede erhältlich. Neben einem großen Silvesterbuffet und Mitternachtssnack verspricht das Hotel auch ein Höhenfeuerwerk für seine Gäste. Die Pauschale pro Person kostet 69 Euro. Tickets sind erhältlich unter info@hotelzurriede.de oder unter Telefon 04221/97 220. €

Partystimmung ist in der Tanzbar Delmenhorst garantiert. Deejay Osi und DJ Peedee werden einen bunten Mix aus Beats der 90er, Black, R&B-90er, Charts, House, Dance und Classics auflegen. Beginn ist für Personen ab 18 Jahren um 22 Uhr, der Eintritt kostet zehn Euro. €

Bereits vor der Silvesternacht gibt es noch die Möglichkeit für einen Besuch im Theater Kleines Haus. Für die Vorstellung um 15.30 Uhr der Silvester-Gala „Dancing Queen“ mit einer Hommage an die Band Abba gibt es noch einige Restkarten. Diese sind bei der Konzert- und Theaterdirektion unter Telefon 04221/ 16 565 erhältlich.

Bei einigen Silvesterpartys sind dagegen alle Karten verkauft. Im Cabarelo tritt unter anderem der Magier David Lavé auf, bei Schierenbecks wird eine große Great Gatsby-Silvester-Party gefeiert. Im Restaurant Steinhaus können Gäste außerdem zu zwei verschiedenen Uhrzeiten ein Silvester-Buffet genießen – als Start in die Silvesternacht.