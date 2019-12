Delmenhorst Wenn auf den Jahreswechsel in großer oder kleiner Runde angestoßen und das Feuerwerk auf den Straßen genossen wurde, dann wollen die meisten möglichst schnell und bequem in Richtung eigenes Bett gebracht werden. Häufig wird die Nummer der Taxiunternehmen gewählt – doch hier sind die Kapazitäten sehr begrenzt.

„Silvester ist die stressigste Nacht das Jahres“, sind sich Ralf Heinzelmann und Joachim Tönjes einig. Die beidem Inhaber von Delmenhorster Taxiunternehmen sind seit vielen Jahren im Geschäft. Dabei haben sie bereits so manche Silvesternacht erlebt – und gehen daher mit einer gewissen Routine in den Jahreswechsel.

„Unsere fünf Wagen werden gegen 19 Uhr anfangen und dann bis morgens durchfahren“, sagt Ralf Heinzelmann von Taxi Heinzelmann. Zwischen Mitternacht und 1 Uhr würden nur die wenigsten auf ein Taxi zurückgreifen. Das gibt die Möglichkeit für eine Pause – ehe der Sturm beginnt. „Eine Pause ist ab 1 Uhr bis morgens kaum noch möglich“, so Heinzelmann.

Auch bei Joachim Tönjes, Inhaber vom Tönjes Taxibetrieb, beginnt der Stress erst gegen 0.30 Uhr. „Am Vorabend ist eigentlich kaum etwas los, erst ab einer halben Stunde nach Mitternacht rührt sich etwas“, sagt er. „Dann aber wollen alle gleichzeitig nach Hause.“

Um den Kundenansturm zur bewältigen, wird aber weder auf mehr Personal gesetzt, noch eine Urlaubssperre bei den Mitarbeitern verhängt. „Das haben wir früher einmal gehabt“, verrät Joachim Tönjes. Mit der Zeit habe man aber entschieden für die „nur“ vier Stunden davon abzurücken. Tönjes: „Für die Silvesternacht sind wir auch so gut aufgestellt.“

Vorbestellungen nach Mitternacht sind bei den beiden Taxiunternehmen dabei kein großes Thema. „Wir nehmen Vorbestellungen nur bis Mitternacht an“, erklärt Ralf Heinzelmann. „Das haben wir schon in den vergangenen 40 Jahren so gemacht.“ Bei Joachim Tönjes sind jedes Jahr nur eine begrenzte Zahl an Vorbestellungen möglich – die für 2019/20 aber bereits alle ausgebucht sind. Wer noch kein Taxi gebucht hat, dem raten Heinzelmann und Tönjes, es in der Nacht über die Telefonzentrale zu versuchen – auch wenn es an Silvester häufig schwer ist, durchzukommen.

„Für unsere Wagen ist ansonsten der Bahnhof der zentrale Punkt von dem die Touren starten. Hier kann man vielleicht Glück haben“, sagt Ralf Heinzelmann. Und Joachim Tönjes rät: „Wer um halb drei nach Hause möchte, dem kann ich den Tipp geben ruhig noch eine Stunde zu warten. Denn spätestens ab 4 Uhr wird man auf jeden Fall ein Taxi bekommen und kann ganz entspannt nach Hause fahren.“

Übrigens: Auch wenn es Silvester die stressigste Nacht im Jahr ist, die umsatzstärkste ist sie für die Taxiunternehmen nicht. „Die Fahrten konzentrierten sich ja nur auf drei Stunden“, sagt Joachim Tönjes. An Fasching sei beispielsweise deutlich mehr los.

• Wer kein Taxi abbekommt, der kann auch auf den Del-Bus zurückgreifen. An Silvester wird nach dem Samstagsplan gefahren und der Betrieb am Neujahrsmorgen bis 4.18 Uhr verlängert. Das bedeutet, dass die letzten Abfahrten am ZOB um 3.24 und 3.54 Uhr erfolgen. Zwischen 23.18 und 0.18 Uhr finden keine Fahrten statt. Am Neujahrstag gilt der reguläre Sonn- und Feiertagsfahrplan.