Jobcenter: andere Hotline-Nummern

Delmenhorst Über geänderte Telefonnummern hat das Jobcenter Delmenhorst in einer Pressemitteilung informiert. So wurde die regionale Hotline zur besseren Anliegensklärung in die Themen Arbeitsvermittlung (04221/ 9242440) und Geldleistungen (04221/9242550) aufgeteilt. Beide Nummern sind montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Kunden und Kundinnen können sich mit allen Anliegen weiterhin montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter Telefon 0 42 21/92 42 102 an das Service-Center wenden.