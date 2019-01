Delmenhorst Arbeitslosengeld an der Supermarktkasse? Für Menschen mit Anspruch auf Arbeitslosen- oder Sozialgeld in Delmenhorst ist dies nun möglich. Bundesweit haben Arbeitsagenturen und Jobcenter zum 9. Januar das Zahlungssystem „Barcode“ des Berliner Unternehmens Cash Payment Solutions eingeführt. Sachbearbeiter bei Jobcenter und Arbeitsagenturen können fortan Barcodes ausstellen, mit denen ihre Kunden bei teilnehmenden Händlern Bargeld ausgezahlt bekommen.

Auch Kunden des Jobcenters Delmenhorst erhalten nun, wenn sie in dringenden Situationen schnell Geld benötigen, einen mit einem Barcode versehenen Ausdruck. Diesen können sie bei Rewe, Penny, Real, dm oder Rossmann an der Kasse vorlegen

Allerdings, betont Frank Münkewarf, Geschäftsführer des Jobcenters Delmenhorst, sei die Auszahlung von Bargeld an sogenannte Regelleistungsberechtigte nach wie vor nur in Ausnahmefällen vorgesehen. „Die Barauszahlung soll der letzte Schritt bleiben. Sie ist für Notsituationen gedacht“, sagt Münkeworf. Also dann, wenn etwa eine größere Anschaffung anstehe, oder das Geld bis zur nächsten Überweisung des Arbeitslosengeldes zum Essen nicht mehr ausreiche.

Dass Kunden von Jobcenter und Arbeitsagentur in Notsituationen Bargeld erhalten, ist nicht völlig neu. Bislang gab es für für solche Fälle Kassenautomaten in den Arbeitsagenturen und Jobcenter. Bei rund 10 500 Regelleistungsberechtigten habe es in Delmenhorst etwa 1200 Auszahlungen pro Jahr gegeben – „mal größere, mal kleinere Summen“, sagt Münkewarf.

Das Barcode-System habe zwei grundlegende Vorteile, so Münkewarf: Zum einen sei es kostengünstiger als das Kassenautomatensystem, was nicht zuletzt die Steuerzahler betreffe. Zum anderen erleichtere es die Arbeit des Jobcenters: Die Geldautomaten müssten nicht mehr aufgefüllt werden und der Aufwand für Wartung und Sicherung der Automaten entfalle.