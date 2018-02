Delmenhorst Weniger Menschen als noch im Vorjahr haben im vergangenen Jahr 2017 die Dienste des Delmenhorster Jobcenters in Anspruch nehmen müssen. Das berichtete Jobcenter-Geschäftsführer Frank Münkewarf am Mittwoch bei einem Jahresrückblick auf 2017 und Ausblick auf 2018. Waren es 2016 6859 Menschen, die sich beim Jobcenter neu arbeitslos meldeten, sank ihre Zahl in 2017 auf 6640. Auch der Bestand Arbeitsloser (Jahresdurchschnittszahl) ging von 3272 auf 3018 Personen zurück. Bessere Vermittlungserfolge erzielte die Behörde insbesondere bei den über 50-Jährigen, den Langzeitarbeitslosen, die aber immer noch mehr als die Hälfte des Bestandes ausmachen, und den Schwerbehinderten.

Die anteilige Arbeitslosenquote der beim Jobcenter gemeldeten Menschen sank von 8,3 Prozent in 2016 auf 7,6 Prozent in 2017 (Jahresdurchschnittszahl). Münkewarf: „Das ist eine gute Entwicklung, die zeigt, dass auch Jobcenter-Kunden in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung kommen können.“ Leider sei aber auch festzustellen, dass die Ansprüche der Arbeitgeber hinsichtlich der Qualifikation häufig nicht mit dem Ausbildungsstand der Arbeitsuchenden in Einklang zu bringen seien, bedauert Marion Denkmann, stellvertretende Jobcenter-Geschäftsführerin. „Was wir auf jeden Fall weiterführen werden, ist die Beseitigung der Langzeitarbeitslosigkeit.“ Deshalb werde auch das erfolgreiche Projekt der Intensivbetreuung von langzeitarbeitslosen Kunden mit mehreren Vermittlungshemmnissen bis 2019 verlängert. Von 150 Kunden, die diese Maßnahme durchliefen, sind laut Denkmann 94 in den Arbeitsmarkt integriert worden. Auch Umschulungen zählten zu den Maßnahmen, mit denen das Jobcenter der Langzeitarbeitslosigkeit begegnet.

Neu im 2018-er Maßnahmenprogramm ist das sogenannte Familiencoaching für zunächst zehn große Bedarfsgemeinschaften. „Da wird zum Beispiel geguckt, ob es aussichtsreicher ist, dass die Frau sich um einen Job bemüht als der Mann“, erläutert Denkmann. Ihr Gesamtfazit: „Wir kommen immer mehr in den sozialarbeiterischen Bereich.“

Dazu dürfte auch ein neues Projekt zählen, mit dem das Jobcenter schwer erreichbare, gegebenenfalls wohnungslose Jugendliche ansprechen will. Die Teilnehmerzahl ist auf zunächst acht beschränkt. Und ein Projekt für 25 junge Leute mit den Schwerpunkten Holz, Textil, Hauswirtschaft und Gartenbau, für das im Stadtteil Donner­esch ein Grundstück angemietet wurde. „Das geht in Richtung Selbstversorgung“, so Denkmann.

Bei der Verwendung der Mittel, die 2017 für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zugewiesen wurden, hat die Behörde fast eine Punktlandung hingelegt. Von 6,064 Millionen Euro wurden 6,063 Millionen ausgegeben.