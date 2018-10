Delmenhorst „Das ist sehr familiär hier“, sagt Celina Kaufmann. Die junge Frau, 18 Jahre alt und aus Delmenhorst, spricht von ihrer gerade begonnenen Ausbildung an der Krankenpflegeschule am Josef-Hospital Delmenhorst (JHD), die sie gemeinsam mit 18 weiteren Auszubildenden, darunter fünf junge Männer, absolviert. Nach drei Jahren ist sie ausgebildete „Krankenschwester“, wie man immer noch landläufig sagt. Die korrekte Berufsbezeichnung lautet Gesundheits- und Krankenpflegerin.

Celina entschied sich nicht aus dem hohlen Bauch für den Krankenpflegeberuf. Ein Jahr lang hat sie bereits am JHD Krankenhausluft geschnuppert, sich freiwillig als „Bufdi“ (Bundesfreiwilligendienst) verpflichtet. „Da habe ich gemerkt, dass es mich glücklich macht, Menschen zu helfen“, erzählt sie. „Ein einfaches ,Dankeschön‘ der Patienten hat mich den ganzen Tag getragen.“ Wohl auch aufgrund ihrer schon gesammelten Erfahrungen weiß sie aber auch, dass es im Pflege-Berufsalltag manchmal sehr stressig sein kann. „Schlechte Zeiten gibt’s in jedem Beruf“, meint sie dazu achselzuckend. Allerdings müsse man bereit sein, an jedem zweiten Wochenende zu arbeiten.

Was man verdient Auszubildende erhalten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst im ersten Ausbildungsjahr 1090 Euro, im zweiten Jahr 1152 Euro und im dritten Jahr 1253 Euro brutto. Ausgelernte Gesundheits- und Krankenpflegekräfte erhalten vom ersten bis zum dritten Berufsjahr ein Gehalt von 2801 Euro brutto. Danach steigt das Einkommen in Drei-Jahres-Schritten bis auf 3502 Euro. Pflegekräfte in besonderen Stellungen verdienen etwas mehr. Für Wochenend- und Nachtdienste gibt es Zuschläge.

Jana Wilhelm ist im zweiten Ausbildungsjahr. Die junge Delmenhorsterin hat ihre Ausbildung begonnen, als das JHD gerade Insolvenz angemeldet hatte – eine angespannte Zeit. „Aber die Schule hat sich immer gekümmert“, sagt sie. „Ich glaube, keiner von uns bereut diese Ausbildung. Das ist fast ein halbes Medizinstudium.“ Melike Acar aus Brake besucht ebenfalls den sogenannten Mittelkurs. Ihre praktische Ausbildung absolviert sie in der Helios-Klinik in Nordenham. Sie schätzt an der Ausbildung den engen Kontakt zu einer Praxislehrkraft. „Die ist zum Beispiel dabei, wenn es Probleme auf der Station gibt“, berichtet sie.

Die Ausbildung verläuft abschnittsweise in Theorie und Praxis. Das Examen wird in mündlichen und schriftlichen Prüfungen sowie in einem dreistündigen Praxistest abgelegt.

„Das ist eine der bestbezahlten Ausbildungen“, betont Mittelkurs-Klassenlehrer Christopher Kesting. Er empfiehlt allen am Krankenpflegeberuf Interessierten, sich frühzeitig für den im Oktober 2019 startenden nächsten Ausbildungsjahrgang zu bewerben, am besten schon mit dem Halbjahreszeugnis.

Mehr Infos zur Ausbildung unter www.pflegeschule-delmenhorst.de