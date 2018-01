Delmenhorst Die Linke-Fraktion im Delmenhorster Rat hat in Bezug auf den Stopp der Rekommunalisierung des Krankenhauses einen Riesencoup gelandet. Weil sie das Wohl der Kommune gefährdet sieht, hat die zweiköpfige Fraktion um eine abermalige Beratung des 1. Nachtragshaushalts im Verwaltungsausschuss (VA) gebeten. Grundlage dafür bildet der Paragraf 79 der Niedersächsischen Kommunalverfassung. Teilt der VA die Meinung der Linken, müsste der Rat neu entscheiden. Kurzfristig wurde dazu für diesen Mittwoch, 31. Januar, zu einer weiteren Rats-Sondersitzung eingeladen. Der öffentliche Teil beginnt um 18.30 Uhr in der Markthalle.

„Wir hoffen einfach, dass einige noch mal in sich gegangen sind“, sagte am Montag die Linken-Fraktionschefin Edith Belz auf Nachfrage. Ihr ist es unerklärlich, dass nach dem Beschluss vom November zur Rettung des Krankenhauses nun die Bedenkenträger Oberwasser bekommen hätten. Wie berichtet, hatte der Delmenhorster Rat am vergangenen Freitag in geheimer Abstimmung bei Stimmengleichheit den Nachtragshaushalt abgelehnt, womit sich die Krankenhaus-Rekommunalisierung als finanziell nicht mehr darstellbar erwies. Alles deutet nunmehr darauf hin, dass das Krankenhaus an einen privaten Investor veräußert werden muss. Ob die Linke mit ihrer Initiative das Ruder herumreißen kann, wird sich erst noch erweisen müssen. Vorsorglich hat die Verwaltungsspitze zwei weitere Punkte „Gründung einer neuen Krankenhausgesellschaft“ und „Abschluss einer gemeinsamen Absichtserklärung mit der Stiftung St.-Josef-Stift“ auf die Tagesordnung gesetzt.

Am Freitagabend wollte er sich zu dem Entscheid nicht äußern, am Montag brach Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) sein Schweigen. Er habe mit den Insolvenzverwaltern, der Geschäftsführung und Anwälten in Kontakt gestanden, um über die Folgen des Ratsentscheids vom Freitag zu sprechen, ließ Jahnz über die städtische Pressestelle mitteilen. Weil er keine kurzfristige Übernahme des Krankenhauses durch einen Investor erwarte, „wird der Versorgungsauftrag der Stadt zum Tragen kommen, was bedeutet, dass bis auf Weiteres ein Krankenhausbetrieb sicherzustellen ist“. Die Stadt werde damit verpflichtet, die finanziellen Bedarfe zur Verfügung zu stellen.

Wie sich die weiteren Entscheidungen auf den 70-Millionen-Euro-Fördermittelbescheid des Landes auswirken, könne zum jetzigen Zeitpunkt niemand voraussagen, hieß es aus dem Rathaus. Auch direkt vom Ministerium war seitens der NWZ am Montag nichts dazu zu erfahren.