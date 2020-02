Auszubildende gesucht

Neue Auszubildende werden bei der Schule für Pflegeberufe am Josef-Hospital zum 1. Oktober gesucht. In drei Kursen sind aktuell etwa 60 Gesundheits- und Krankenpfleger in Ausbildung. Ab Oktober wird nach dem neuen Pflegeberufegesetz ausgebildet. Die Berufsbezeichnung lautet dann Pflegefachfrau oder -mann.

Mehr Infos unter www.krankenpflegeschule-delmenhorst.de