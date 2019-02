Delmenhorst Das Personal fehlt, die Dokumentationspflicht steigt: Immer häufiger bleibt für Pflegekräfte in Krankenhäusern kaum mehr Zeit, um sich um die Patienten zu kümmern. Im Josef-Hospital Delmenhorst könnte sich das jetzt ändern. Hier sparen die Mitarbeiter seit Neuestem viel Zeit bei ihrer Arbeit – dank einer neuen Handy-App.

„Mobilität wird im Krankenhaus immer wichtiger. Gerade für die Attraktivität musste etwas passieren“, sagt Florian Friedel, Geschäftsführer des Josef-Hospitals. Rund 30 000 bis 40 000 Euro nahm das Krankenhaus in die Hand, um die neue Handy-App des Düsseldorfer Unternehmens „KDD Digital Healthcare“ als zweites Krankenhaus in Deutschland einzusetzen. Das Ziel der Firma, so formuliert es Geschäftsführer Arne Greiner: den Schmerz der Dokumentation zu lindern.

30 Prozent der Zeit, so habe eine Analyse ergeben, werde für die Dokumentationen bei Patienten benötigt. Dank der App soll jetzt alles viel schneller gehen. „Auf der App werden die Patientendaten angezeigt. Mit dem Handy kann man jetzt direkt seine Tätigkeiten mit dem Patienten eingeben“, so Arne Greiner.

Bisher – so berichtet es Timo Greiner, Leiter der Station 40, mussten die Dokumentationsmappen zunächst alle zusammengesucht, dann die Blätter darin ausgefüllt werden. Der Zeitaufwand zum Ende der Schicht sei dabei sehr groß gewesen, dazu kam die Schwierigkeit, sich noch an alle Tätigkeiten des Tages zu erinnern.

In zwei Stationen im Krankenhaus wurde die App seit Dezember getestet – mit großem Erfolg. „Ich habe bisher noch keine Erneuerung erlebt, die so schnell in Fleisch und Blut übergeht“, sagt Timo Greiner. „Wir sind alle sehr glücklich über die App.“ Dem stimmt auch Florian Friedel zu: „Es erhöht die Qualität der Dokumentation. Es werden jetzt Sachen dokumentiert, die vorher vielleicht schlichtweg vergessen wurden.“

In der Station 40 wurden insgesamt sieben Handys, ausgestattet mit der App, verteilt. Diese kann jede Pflegekraft bei Bedarf nutzen. „Es sind ganz normale Handys, die jeder auch Zuhause verwendet“, erklärt Arne Greiner. Einzige wichtige Voraussetzung sei eine glatte Oberfläche, die das Desinfizieren erleichtere.

Bereits nach zweimonatiger Einsatzdauer kann man von einem Erfolg sprechen: 30 Minuten Zeitersparnis ist für jeden Pfleger in einer Schicht festzustellen – Zeit, die stattdessen für die Patienten genutzt werden kann.

Und auch die weiteren Stationen des Krankenhauses werden in den kommenden Wochen mit Handys ausgestattet. „Unsere Pflegekräfte sind bereits motiviert und stehen in den Startlöchern“, sagt Florian Friedel.

Großer Vorteil der App ist es, dass sie kein durchgängiges Internet benötigt. „Die Eingabe kann man auch ohne WLAN tätigen. Ist man dann wieder im Netz, werden die Daten synchronisiert“, erläutert der KDD-Geschäftsführer. Dazu könnten die Ärzte vom PC aus auf die Daten zugreifen. Diese sind im geschlossenen Krankenhaussystem abgespeichert. „Die Daten sind damit so sicher wie beim Online-Banking“, sagt Arne Greiner, der auch auf den Vorteil der Auswertung hinweist: „Analog war das bisher nicht möglich.“

Florian Friedel ist mit den bisherigen Erfahrungen zufrieden. „Wir haben kein vorgefertigtes System gekauft, die Dokumente und Abläufe unserer Stationen werden hier eingefügt und können durch Bilder ergänzt werden. Das ist wirklich großartig.“

Und auch für die Zukunft könnten in der App noch weitere Ergänzungen dazu kommen. So arbeitet die KDD derzeit an einem Algorithmus für Pflegeempfehlungen. „Dort soll dann angezeigt werden, welche Tätigkeit auf eine andere folgen sollte“, erklärt Arne Greiner. Ein nächster Fortschritt, der die Arbeit im Delmenhorster Krankenhaus weiter erleichtern könnte.

Übrigens: Arne Greiner und Timo Greiner sind weder verwandt noch verschwägert. Sie haben sich erst bei diesem Projekt kennengelernt.