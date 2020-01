Delmenhorst Tückisch an Herzrhythmusstörungen ist, dass sie nicht zu sehen sind. Doch in Delmenhorst kommt Licht ins Dunkel. Am Josef-Hospital wurde zusammen mit der Elektrophysiologie (EP) Bremen ein Linksherzkatheter in Betrieb genommen. Auf einem farbigen Bild sehen die Ärzte, wo die Herzrhythmusstörungen entstehen – und können sie behandeln. „Das funktioniert wie bei einem Navigationssystem“, erklärt Dr. Götz Buchwalsky.

Wenn das für die Rhythmusstörungen verantwortliche Herzmuskelgewebe gefunden ist, wird es verödet. Die Patienten sind dabei nicht wach, sondern im Tiefschlaf. Ein entscheidender Vorteil ist, dass Röntgenstrahlungen vermieden werden. „Früher gab es davon sogar teilweise Verbrennungen“, sagt Dr. Klaus Gutberlet, Chefarzt Innere Medizin. Die neue Hightech-Ausrüstung und etwa 500 Quadratmeter Raumfläche ließen sich EP Bremen und Josef-Hospital rund zwei Millionen Euro kosten. Einen Anbau gibt es allein für die Klimatechnik, damit die hochempfindlichen Anlagen immer dieselbe Temperatur haben.

Ein großer Teil der Behandlungen wird bei Kindern durchgeführt. Auch seltene Rhythmusstörungen, unter denen insbesondere Kinder und Jugendliche leiden, können in Delmenhorst geheilt werden. Damit ist das Josef-Hospital deutschlandweit eines von nur vier Zentren. „Typisch dafür sind im Kindesalter angeborene Extraschläge oder plötzliches Herzrasen. Bei den Erwachsenen kann Bluthochdruck oder eine Herzerkrankung vorliegen“, sagt Buchwalsky.

Er ist einer der Ärzte, die in Delmenhorst die operativen Eingriffe durchführen. Diese sind minimalinvasiv, erfordern nur kleinste Verletzung von Haut und Weichteilen. Bei Erwachsenen liege in 30 Prozent der Fälle ein Vorhofflimmern vor. Ab dem 65. Lebensjahr seien 15 Prozent der Deutschen von Herzrhythmusstörungen betroffen, sagt Buchwalsky. Mit Dr. Matthias Viehmann, Chefarzt Kinderklinik, gibt es sogar einen Spezialisten für Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern.

Pro Woche kommen im Josef-Hospital etwa elf bis 13 Patienten auf den Untersuchungstisch. „Damit sind wir voll ausgelastet“, meint Buchwalsky. Es gebe viele Menschen, die eine Behandlung haben wollten. Beachtlich ist dabei: Nach der bis zu sechsstündigen Untersuchung sind die Patienten geheilt. In 98 Prozent der Fälle erfolgt die Therapie noch in derselben Sitzung. „Es geht uns um das Wohl der Patienten. Sie sind danach durch mit dem Thema“, sagt Gutberlet.

Einen wichtigen Teil nehmen Nach- und Vorbehandlung ein, berichtet Oberärztin Aleksandra Kasperkiewicz. An zehn Telemetrie-Plätzen ist eine 24-Stunden-EKG-Überwachung möglich. Die Patienten können sich dabei frei über die Station bewegen. Pflegekräfte bekommen den Alarm aufs Smartphone.

In Zukunft werden Herzbehandlungen zehn Prozent der Krankenhaus-Gesamtleistung ausmachen, vermutet Geschäftsführer Florian Friedel.