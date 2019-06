Delmenhorst Noch ist sein Büro recht kahl – weiße Wände, ein Tisch, zwei Stühle, ein Regal und ein Computer. Er richtet sich noch ein, der neue Leiter der Schmerztherapie im Josef-Hospital (JHD). Norbert Bursch ist 50 Jahre alt und kommt gebürtig aus Bremen. Seit April unterstützt er das Team nun in Delmenhorst. Der Anästhesist hat das Thema Schmerz im Jahr 2010 für sich entdeckt, wie er mit einem Lachen sagt. Doch worum kümmern sich die Orthopäden, Physio-, Musik- und Entspannungstherapeuten oder Psychologinnen hier eigentlich genau?

Etwa 23 Millionen Deutsche berichten über chronische Schmerzen. Bei fast allen sind diese nicht durch Tumorerkrankungen hervorgerufen, weiß Bursch. Bei etwa sechs Millionen von ihnen sind die Schmerzen so deutlich ausgeprägt, dass sie ihren Alltag beeinträchtigen. „Häufig breiten sich die Schmerzen aus. Es beginnt mit Rückenschmerzen. Dann kommen Probleme mit den Beinen hinzu. Werden Gehstützen hinzugenommen, machen die Schultern und Handgelenke Probleme...“ Die Liste ließe sich laut Bursch fortführen.

Am 4. Juni wurde der bundesweite Tag gegen den Schmerz ausgerichtet. Das JHD beteiligte sich mit einer kostenlosen Info-Hotline an der Aktion. „Unser Telefon stand nicht still. Es gibt wirklich enorm viele Betroffene.“

Er betont, dass jeder Mensch eine sehr individuelle Schmerzgrenze habe, die zusätzlich von der jeweiligen Tagesform abhänge. „Das kennen wir alle. Bekommen wir eine Grippe, tun uns erstmal alle Muskeln und Gelenke weh, die Haut wird empfindlich. Unsere Schmerzschwelle gerät aus den Fugen“, nennt Bursch ein alltägliches Beispiel. Doch jemand, der erkältet ist, ist natürlich noch längst kein chronischer Schmerzpatient. Bei ebensolchen bricht sich der Schmerz laut Bursch nämlich dauerhaft Bahn. „Der Schmerz ist dann Lebensmittelpunkt.“

Norbert Bursch kommt auf einen wichtigen Punkt zu sprechen. „Stress und Schmerz werden im gleichen Hirn-Zentrum verarbeitet. Wer viel Stress hat, befördert den Schmerz. Und umgekehrt.“ Auch Depressionen könnten sowohl Auslöser als auch Folge sein. Diesem Risiko, das untermauert Bursch, unterliegt jeder Mensch.

Der erfahrene Mediziner plädiert für eine sogenannte multimodale Therapie. Medikamente seien in seinen Augen sinnvoll, doch könnten nicht als alleinige Lösung gelten. Wichtig ist ihm neben den Behandlungen während der dreiwöchigen Therapie im JHD auch die Hilfe zur Selbsthilfe. „Patienten lernen, ihr Handeln zu reflektieren und ihre eigenen ,Muss-Sätze’ zu überdenken.“ Leider, so Bursch, dauere es häufig viel zu lange, bis Patienten einen Therapieplatz erhielten. Deshalb möchte das JHD im Laufe des Jahres eine weitere Anlaufstelle einrichten.

• Norbert Bursch bietet an diesem Donnerstag einen kostenlosen Info-Vortrag unter der Überschrift „Opiate in der Schmerztherapie – Fluch oder Segen?“ an. Interessenten kommen dazu um 18 Uhr ins Besucher-Café.