Delmenhorst Eine an Spannung nicht zu überbietende Ratssondersitzung erlebte die Delmenhorster Politik am Mittwochabend. Erneut ging es um die Überführung des insolventen Krankenhauses Josef-Hospital Delmenhorst (JHD), das zu 90 Prozent immer noch der katholischen Stiftung St. Josef gehört, in kommunale Trägerschaft. Diesmal kam es aber, wie berichtet, zu einem positiven Beschluss.

Erst am vergangenen Freitag hatte das Gremium die Übernahme des JHD in geheimer Abstimmung bei Stimmengleichheit abgelehnt. Dass nun eine weitere Sondersitzung zum Thema stattfand, war einer Initiative der Linksfraktion geschuldet, die einen Eilantrag nach Paragraf 79 der Niedersächsischen Kommunalverfassung gestellt hatte. In ihm ist geregelt, dass der Verwaltungsausschuss (VA) bereits gefasste Ratsbeschlüsse wieder aufheben und eine Neuberatung verlangen kann, wenn er das Wohl der Kommune in Gefahr sieht. Für diese Einschätzung fand sich im nichtöffentlich tagenden VA eine Mehrheit, entschieden wurde dort über den Linken-Antrag in geheimer Abstimmung. Nach einer ausführlichen Bürgerfragestunde und stundenlanger Diskussion am Mittwochabend stand schließlich das Ergebnis fest: Mit 25 Ja-Stimmen, 14 Gegenstimmen und bei fünf Enthaltungen wurde wiederum in geheimer Abstimmung, beantragt von der AfD-Fraktion, der Gruppe Bürgerforum/Freie Wähler und Uwe Dähne von der UAD, die Übernahme des JHD beschlossen. Mitarbeiter des Krankenhauses, die in großer Zahl die Sitzung verfolgten, quittierten die Entscheidung mit Jubel und Applaus.

Vor der millionenschweren Entscheidung hatte es einen Schlagabtausch zwischen den Befürwortern und den Gegnern der Kommunalisierung gegeben. „Ich war fassungslos, wie hier Politik gemacht wird. Die Insolvenz ist seit September bekannt. Auf welcher Grundlage haben Sie so entschieden?“, sagte eine Frau in der Bürgerfragestunde zum Entscheid vom Freitag. Ex-Ratsmitglied Benjamin Pedro Becerra wies darauf hin, dass man das Krankenhaus auch für die Bürger der umliegenden Kommunen brauche. JHD-Betriebsratsmitglied Olaf Mehlis hob den Unterschied zwischen einem städtischen und einem privat geführten Krankenhaus hervor, das auf Profitmaximierung aus sei. „In privater Hand kann es eigentlich nur noch besser werden“, meinte hingegen Ratsmitglied Uwe Dähne.

JHD-Geschäftsführer Florian Friedel warb vor der Abstimmung für die Rekommunalisierung. „Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass die Stadt der beste Partner wäre“, sagte er. Im Sanierungsprozess ginge es nun darum, die fixen Kosten auf das aktuelle Leistungsniveau des Hauses zu senken.