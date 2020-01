Oldenburg/Bonn

Glasfaser Nordwest Gestartet Wo EWE und Telekom zuerst buddeln

Das neue Gemeinschaftsunternehmen von EWE und Deutscher Telekom will in Kürze in 13 Regionen mit dem Glasfaserausbau beginnen. Insgesamt sollen in den nächsten zehn Jahren 1,5 Millionen Haushalte im Nordwesten mit Glasfaserleitungen versorgt werden.