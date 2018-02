Delmenhorst Ist Mikroplastik schädlich? Verändert Lebensmittelfarbe den Geschmack? Kann man Landschaften mit Drohnen vermessen? Das waren Fragen, mit denen sich insgesamt 20 Schüler des Max-Planck-Gymnasiums beschäftigt haben und mit ihren Projekten beim Regionalwettbewerb Jugend forscht angetreten sind. Von den sieben Gruppen haben vier Gruppen einen Preis erhalten. „Das ist ein Erfolg, dass ihr so abgeräumt habt“, gratulierte Schulleiterin Cordula Fitsch-Saucke am Montag im Gymnasium. Auch die betreuenden Lehrer wurden für ihr Engagement ausgezeichnet.

Ein halbes Jahr lang hatten die Jugendlichen Zeit für ihre Forschung. Einmal in der Woche trafen sie sich nach der Schule in der Interessen-Gemeinschaft (IG). Jungen und Mädchen der 6. bis 9. Klassen sind hier gleichermaßen vertreten. Die Ergebnisse präsentierten die Gruppen am Donnerstag und Freitag vergangener Woche beim Regionalwettbewerb in Diepholz.

Paula (14), Jantje (13) und Rebecca (12) haben den zweiten Platz in der Kategorie Physik gewonnen. Sie beschäftigten sich mit der Frage, warum zwei Glasplatten aneinanderkleben, wenn Wasser dazwischen ist. Herausbekommen haben sie, dass „die Luft entweicht und dadurch ein Unterdruck entsteht“, erklärt Jantje. Und was war am besten am Wettbewerb? „Das Experimentieren macht Spaß. Und sich mit Themen zu beschäftigen, die nicht im Unterricht besprochen werden“, sagt sie. „Es ist viel Aufwand, aber wenn man dann beim Wettbewerb erfolgreich ist, hat sich die Arbeit gelohnt.“

Die Schüler müssten ein hohes Maß an Eigenverantwortung haben und natürlich neugierig sein, erklärt Matthias Körperich. Der 34-Jährige ist Mathe- und Physiklehrer und betreut das Projekt schon seit sechs Jahren mit anderen Kollegen. Seinen Antrieb für die Betreuung des Projektes findet er in der Motivation der Schüler. „Manchmal haben Schüler Lösungsansätze, auf die wir Lehrer nicht gekommen wären.“

Fragt man beispielsweise Felix (12) wie er auf das Thema zu seiner Forschung gekommen ist, antwortet er: „Ich habe eine Doku über Mikroplastik gesehen.“ So wird am Ende klar: Die Schüler haben nicht nur Spaß an Experimenten, sondern erkennen aktuelle gesellschaftliche Probleme und sind auf der Suche nach Antworten.