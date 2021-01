Jugendhaus zwei Tage geschlossen

Delmenhorst Das Delmenhorster Jugendhaus Sachsenstraße bleibt in dieser Woche am Montag und Dienstag, 18. und 19. Januar, geschlossen. Grund hierfür sind Renovierungsarbeiten. Dies schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Während der zweitägigen Schließung werde der Linoleumfußboden in der Jugendeinrichtung an der Sachsenstraße 6 erneuert. Die Aufbereitung beinhalte Versiegelungen und Trocknungsphasen, sodass die Bodenbeläge in dieser Zeit nicht betreten werden könnten, heißt es in der Mitteilung weiter.