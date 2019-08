Delmenhorst Helmut Steinert sitzt an seinem Wohnzimmertisch, vor sich der große neue Kalender vom Heimatverein Delmenhorst. „Das ist jetzt schon der 15. Kalender, den wir herausbringen“, sagt der 82-jährige Ehrenvorsitzende des Vereins. Zu sehen, sind wieder zwölf Ansichten von Delmenhorst, aktuelle wie auch vergangene Ansichten. Fangen wir an:

• Januar

Eine Morgensonne im Winter ist zu sehen. „Ich hatte vor die Leute in einer fröhlichen Form ins neue Jahr zu schicken“, sagt der Rentner. Das Foto hat er selbst gemacht und ist erst ein Jahr alt.

• Februar

Nun reisen die Betrachter in die Vergangenheit. Zu sehen ist der Rathausplatz, im Jahre 1954. Ganz vorne fährt noch einer der längst vergangenen Stadtomnibusse herum. „Das war damals der zentrale Haltepunkt“. Zur Einkehr gab es damals noch den Ratskeller, der nicht wirklich unter dem Rathaus platziert war, aber eben trotzdem so hieß. Die alte Aufnahme hat Steinert von der Stadt bekommen.

• März

Mal alt, mal neu im Rhythmus folgt nun wieder ein aktuelles Bild. Von der Volkshochschule Delmenhorst. Es ist die Eingangshalle abgebildet. Früher gehörte dieses Gebäude zum Industrieunternehmen Nordwolle. Das kann man jetzt noch sehen, denn alte Säulen aus Backstein verlaufen quer durch das Foyer. Die heben sich deutlich vom Rest des Gebäudes ab.

• April

Jetzt geht es sehr weit in die Vergangenheit: Das Bild ist über 100 Jahre alt, dementsprechend in Sepia-Tönen gehalten und unscharf. Ortskundige werden es vielleicht dennoch erahnen: Es ist die Cramerstraße. „Hier kann man auch sehr gut den Hundehütten-Baustil sehen.“ Steinert geht davon aus, dass das Bild um 1903 entstand. Statt Autos sieht man noch Karren auf der Straße stehen.

• Mai

Auch dieses Bild ist alt: „Die Bahnhofsstraße kurz vor dem 1. Weltkrieg“ lautete die Bildunterschrift. Damals wurde die Straße noch „Shiet-büddels-Gang“ genannt, weil sie abfällig war und damit Abwasser auf der Straße zur Ochtum führte.

Dieses Image störte dann kurze Zeit später vor allem das Modehaus Hohenböken, welches seinen Sitz an der Ecke der Bahnhofsstraße bezog. Von nun an wurde die Straße „Hohenbökensgang“ genannt, bis sich andere Unternehmen ansiedelten und man das ganze schlicht und unparteilich Bahnhofsstraße nannte.

• Juni

Statt Straßen wird auf diesem Bild die Natur betont. Zu sehen ist die Graft-Badeanstalt in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg. Der alte Sprungturm ist zu sehen, vor dem ruhigen Wasser im Naturbad. Im Hintergrund ragt vor hohen Bäumen das alte Haupthaus hervor. Dieses Foto hat Steinert vom Delmenhorster Museum erhalten.

• Juni

Auf diesem Bild ist mehr eine Zeichnung als ein Foto abgebildet. Denn es geht wieder sehr weit zurück in der Zeit. Es ist eine alte Postkarte. Adelheide steht in Buchstaben im Vordergrund des Bildes. Man sieht drei verschiedene Einblicke in Szenen, die sich wahrscheinlich um die Jahrhundertwende abgespielt haben. Auf dem größten Ausschnitt: „Das ist das große Anwesen der Schützen gewesen.“ Daneben gibt es ein Bild des großen Festsaales von innen und ein Bild der Friedenseiche.

• August

Die Oldenburger Straße kommt dem Betrachter in diesem Bild quasi entgegen. Zu sehen ist der Ortsteil Deichhorst. Dieser war zu der Zeit noch ein selbstständiges Dorf, weiß Steinert. Auch dieses Bild ist eine farbige Ansicht aus der Zeit der Jahrhundertwende. Rechts vorne ist das ehemalige Eisenwaren-Geschäft zu sehen.

• September

Die Grafthalle im Jahre 1978, Anfang März. Kurz vor dem Abriss in Adelheide sieht man hier das flache Gebäude in einer schwarz-weiß Ansicht. Hier fanden in den Jahren davor viele große Tanzveranstaltungen statt.

• Oktober

Der goldene Oktober ist bei Steinerts eher ein knallroter. Zu sehen ist Steinerts Garten mit einem Baum, der leuchtend rote Blätter trägt. Die Herbstsonne leuchtet die Blätter von hinten an. „Das Bild ist auch in einem Oktober entstanden“, sagt Steinert. Vergangenes Jahr knipste er den Schnappschuss.

• November

In diesem Monat kann eine Luftaufnahme betrachtet werden. Ein großer Bereich der Stadt aus der Zeit um 1960 zeigt das Foto. Im Zentrum steht das Mondamin-Werk. Das Gebäude gibt es heute noch, obwohl die Lager drei Feuer vor 1960 ausgesetzt waren. Am linken Bildrand verläuft die Mühlenstraße. Unten ragen beim Schwarz-weiß Bild die Bahnschienen hervor.

• Dezember

Das große Bremer Linoleum Werk in Delmenhorst bekommt den Weihnachtsmonat. Zu sehen ist eine Schlüsselmarke des Werkes, in dem heute noch gearbeitet wird. Entstehungsjahr: 1926. • 19 Euro kostet der Kalender des Heimatvereines. Erhältlich ist er im Museum, im Rathaus und bei der Touristik in Delmenhorst. Die Exemplare werden in Verden gedruckt. Auf Nachfrage kann Steinert auch flexibel nachdrucken lassen.