Kampagne fürs Radfahren

Delmenhorst Der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) Kreisverband Delmenhorst beteiligt sich an der bundesweiten Kampagne #MehrPlatzFürsRad am Samstag, 27. Juli, 10 bis 13 Uhr, mit einem Infostand an der Ecke Lange Straße/Bahnhofstraße.

Logische Konsequenz aus den Ergebnissen des Fahrrad-Klimatests 2018 sei die Forderung nach „#MehrPlatzFürsRad“, teilt der ADFC mit. Würden mehr Menschen auf das Fahrrad umsteigen, sei das gut für alle. Wie das gelingt, zeigt der ADFC zu seinem 40-jährigen Bestehen mit einer großen bundesweiten Kampagne. Mit Aktionen vor Ort macht der Fahrradclub auf die Platzdebatte im Straßenraum aufmerksam und zeigt, wie dieser Platz fürs Fahrrad, für gute Radwege und für bessere Radfahrbedingungen genutzt werden kann.