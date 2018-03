Delmenhorst Aufmerksamen Delmenhorstern ist es sicherlich bei einem Stadtbummel in den letzten Wochen schon einmal aufgefallen: drei der Uhren am Kirchturm der Stadtkirche funktionieren einwandfrei und zeigen korrekt bis auf die Minute die derzeitige Uhrzeit. Die vierte Uhr steht still – exakt auf fünf Minuten nach Neun. „Wenigstens nicht auf fünf vor zwölf, oder?“, sagt Pfarrer Thomas Meyer lachend.

Kirchenglocken funktionieren

Wer zur vollen Stunde genau hinhört, weiß aber auch trotz des einen Uhrenausfalls, wie spät es ist. „Das akustische Signal funktioniert weiterhin ganz normal“, weiß der Pfarrer. Die Uhren im Kirchturm sind funkgesteuert, sollten deshalb im Regelfall die Zeitumstellung am kommenden Wochenende auch selbstständig erledigen. „Also hoffentlich. Ist immer spannend, ob es auch klappt“, erzählt Meyer.

Reparatur der Uhr zu teuer

Aber was hat die vierte Uhr denn nun für ein Wehwehchen? „Der Antrieb für die Zeiger ist defekt“, erklärt der Pfarrer. So einfach also. Nicht so einfach ist allerdings die Reparatur. Der Grund ist, wie so oft, das liebe Geld: „Wir haben sehr viel für die letzten Sanierungen ausgeben müssen. Die Reparatur dieses Uhrenantriebs kostet 1400 Euro. Die hat die Kirche gerade einfach nicht.“

Innensanierung im Vordergrund

Noch in diesem Jahr sollen vor allem die optischen Baustellen im Innenbereich des Gotteshauses abgeschlossen werden, auch das werde laut Meyer noch einmal die kaum vorhandenen Finanzpolster schmälern. „Erst wenn wir wieder etwas ansparen konnten oder uns eine Spende zugute kommt, können wir das Projekt Uhr angehen.“ Na, drei Uhren bleiben ja auch noch.