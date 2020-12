Katholische Gottesdienste im Livestream

Delmenhorst Wegen der Corona-Bestimmungen ist die Zahl der Mitfeiernden in den Kirchen begrenzt. Speziell die Gottesdienste an Heiligabend sind ausgebucht. Die Weihnachtsgottesdienste aus der katholischen Marienkirche werden daher auch im Live-stream übertragen: Die Messfeiern am Heiligen Abend um 17 und 22 Uhr sowie am 1. und 2. Weihnachtstag jeweils um 10 Uhr werden live im Internet zu sehen sein. Die nötigen Zugangsdaten werden rechtzeitig auf der Homepage der Pfarrei veröffentlicht.