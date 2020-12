Kein Wochenmarkt an Silvester

Delmenhorst In Düsternort findet in der Woche nach Weihnachten kein Wochenmarkt statt. Wie die Stadt Delmenhorst mitteilt, war eine Vorverlegung vom regulären Termin am Neujahrstag auf Silvester nicht möglich, da nicht genügend Beschicker an diesem Tag anwesend sein würden. Nächster Markttag auf dem Stadionparkplatz ist also am Freitag, 8. Januar.

Auf dem Rathausplatz haben Wochenmarkt-Kunden dagegen Gelegenheit, ihre Einkäufe am Mittwoch, 30. Dezember, und am Samstag, 2. Januar, wie gewohnt in der Zeit von 7.30 Uhr bis 13 Uhr zu erledigen.