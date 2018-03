Kein Doppelhaus beim alten Dorfkrug

Delmenhorst Im Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr hat der Stadtrat am Dienstag im Rathaus der Änderung des Bebauungsplanes zur Hasberger Dorfstraße 29 bis 31 zugestimmt. Bei dem Beschlusspunkt handelt es sich um das Grundstück des ehemaligen Hasberger Krugs in Delmenhorst. Hier sollen insgesamt vier Einfamilienhäuser errichtet werden, eines steht bereits. Der Eigentümer hatte zuvor beantragt, ein Doppelhaus auf dem hinteren Teil des Grundstücks bauen zu dürfen.

Zudem wurde der Erweiterung des Supermarktes Penny im Nahversorgungszentrum Dünsternort am Hasporter Damm 110-114 in Delmenhorst zugestimmt. Penny will seine Verkaufsfläche von 793 auf 977 Quadratmeter vergrößern. Die Abstimmung über den Bebauungsplan „Nördlich am Südfeld“ wurde verschoben.