Keine Annahme von Gefahrstoffen

Hesel/Beverstedt

Bauern harren in Hesel aus Hunderte Trecker blockieren Discounter-Lager in vielen Regionen

Nach einer Videoschalte mit dem Agrarministerium ist es in der Nacht zu Dienstag zu mehreren Bauern-Protesten in der Region gekommen. Im Kreis Leer protestieren die Landwirte vor Aldi auch noch am Morgen.