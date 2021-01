Keine neuen Corona-Infektionen

Delmenhorst Keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Land Niedersachsen am Montag für Delmenhorst gemeldet. Insgesamt wurden in der Stadt 1803 Corona-Fälle registriert, 29 Personen sind gestorben. Der Inzidenzwert (neue Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner) blieb unverändert bei 145,7. Zudem meldete das Josef-Hospital Delmenhorst am Montag 24 Corona-Patienten, davon sind sieben auf der Intensivstation.